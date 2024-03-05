İHA üretiminde Türkiye'nin gücü... O isim canlı yayında Türkiye'ye açıkladı! Dünyada bir numara

Üsküdar Üni. Öğr. Üy. Dr. Kazım Dalkıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE ŞU AN DA BİR NUMARA"

Türkiye'nin bir numara olduğunu söyleyen Üsküdar Üni. Öğr. Üy. Dr. Kazım Dalkıran, "Maliyet etkinliği konusunda İHA üretimi çerçevesinde Türkiye şu an da bir numara." dedi.

"HAVA HAKİMİYETİNİ SAĞLAMAZSANIZ İSTEDİĞİNİZ SONUCU ALAMAZSINIZ"

Sözlerine devam eden Dalkıran, "Türkiye, terör odaklarının artık yerlerinden kıpırdayamadıkları bir sürece geldi. Çünkü eğer hava hakimiyetini sağlamazsanız terörle mücadele konusunda istediğiniz sonucu alamazsınız." dedi.

"TERÖRE CAYDIRICI BİR UNSUR HALİNE GELDİK"

Türkiye'nin havada üstünlüğünü koruduğunu dile getiren Dalkıran, "Biz insansız hava araçlarımızla ve füze sistemlerimizle artık uzaktan hiçbir insanımızı riske etmeden teröristi imha edebilme kabiliyetine sahibiz. Havada üstünlüğümüzü koruduğumuz sürece sadece o bölgede terör unsurlarına değil, çanak tutan destekçilere de caydırıcı bir unsur haline geldik." dedi.

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