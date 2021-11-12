İHA projemizi çalmak isterken 800 milyon avroyu batırdılar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvikiyle üretilen milli gururumuz yerli İHA, sahada gösterdiği başarı ile tüm dünya ülkeleri tarafından taklit edilmeye çalışılıyor.

Almanya 800 milyon euro batırmıştı

Yerli ve milli sanayimizi şahlandıran İHA çalışmalarımız son olarak Almanya tarafından çalınmaya çalışılmış, Almanya çöken projesinde 800 milyon euro batırmıştı.

Şimdi de İsrail ve Hindistan

İsrail ile Hindistan da ortak İHA yapma kararı alarak anlaşmaya ulaştı. İki ülke arasındaki anlaşmaya göre; Hint ve İsrailli yetkililer ortak bir çalışma yaparak İHA ve SİHA üretimine başlamayı hayal ederken, akıbetlerinin İHA projemizi çalmaya çalışan Almanya gibi olacağı düşünülüyor.