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İHA pilotu sayısı 35 bini geçti

SHGM verilerine göre, geçen yılın sonu itibarıyla da 35 bin 660’a yükseldi.

15 Ocak 2019 Salı 11:25
İHA pilotu sayısı 35 bini geçti

İnsansız Hava Aracı (İHA) pilotu sayısı geçen yılın sonu itibarıyla 35 bin 660’a, İHA sayısı ise 27 bin 560’a ulaştı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerine göre, 2016’da 11 bin 839 olan İHA pilotu sayısı 2017 sonunda 22 bin 195’e, geçen yılın sonu itibarıyla da 35 bin 660’a yükseldi. 2016’da 8 bin 349 olan İHA sayısı ise 2017’de 20 bin 813’e, 2018’de 27 bin 560’a çıktı. SHGM tarafından İHA eğitimleri vermek üzere yetki alan eğitim kuruluşlarının sayısı, gereklilikleri yerine getiren 15 kuruma verilen izinle geçen yılın sonunda 29 oldu. İHA eğitimleri vermek üzere yetkilendirilen Ankara’da 11, İstanbul’da 5 kuruluşun yanı sıra Eskişehir, Nevşehir, Samsun, Kayseri, Konya, Burdur, Elazığ, Kocaeli, Tokat ve Antalya’da eğitim veren kuruluşlar bulunuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 11:25
  1. Tokat
  2. Samsun
  3. Nevşehir
  4. Konya
  5. Kocaeli
  6. Kayseri
  7. İstanbul
  8. Eskişehir
  9. Elazığ
  10. Burdur
  11. Antalya
  12. Ankara
  13. İnsansız Hava Aracı (İHA)
  14. İnsansız Hava Aracı (İHA) pilotu
  15. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
  16. İHA pilotu
  17. İHA eğitimleri

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