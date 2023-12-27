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Aktüel İHA Muhabiri Hüseyin Türkoğlu’nun acı günü!
Aktüel

İHA Muhabiri Hüseyin Türkoğlu’nun acı günü!

Yeniakit Publisher
2023-12-27 16:07:00 - 2023-12-27 16:08:16
İHA Muhabiri Hüseyin Türkoğlu’nun acı günü!

İhlas Haber Ajansı( İHA) Kahta ilçe Muhabiri Hüseyin Türkoğlu’nun babası Nuri Türkoğlu vefat etti.

İhlas Haber Ajansı( İHA) Kahta ilçe Muhabiri Hüseyin Türkoğlu’nun babası Nuri Türkoğlu vefat etti.


Uzun süreden beri kalp yetmezliği tedavisi gören 80 yaşındaki Nuri Türkoğlu, Adıyaman’ın Kahta ilçe merkezinde bulunan evinde hayatını kaybetti. Kahta Musa Peygamber Mezarlığında ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Nuri Türkoğlu burada toprağa verildi.
Cenazeye, gazeteciler, yakınları ve çok sayıda sevenleri katıldı.

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