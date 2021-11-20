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Aktüel IHA Austria’nın tanıtımı yapıldı
Aktüel

IHA Austria’nın tanıtımı yapıldı

Avusturya’da yıllardır insani yardım çalışmaları gerçekleştiren Hasan Yetiş ve ekibi yeni kurmuş oldukları IHA Austria İnsani Yardım Derneği’nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 11:48:00 -
IHA Austria’nın tanıtımı yapıldı

Hasan Yetiş’in başkanlığını sürdürdüğü İnsani Yardım Derneği, Viyana’da bulunan ATİB merkez binasında gerçekleştirdiği tanıtım lansmanıyla adının ‘IHA Austria’ (Internationale Hilfe für Arme) Derneği’nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Yıllardır dünyanın dört bir tarafında insani yardım faaliyetleri gerçekleştiren Avusturya Türkleri IHA Austria çatısı altından yardım faaliyetlerine devam edecek. Türk insanın yardım severlik hassasiyetini Avusturya’da sürdüren dernek yapacağı çalışmalarla binlerce hayata dokunmaya devam edecek.

Uzun yıllara dayanan tecrübesi ile küresel boyutta ihtiyaç sahipleri, felaketzedeler, yetimler, mülteciler ve biçarelerin yardımına koşan IHA Austria ekibi başta Türkiye olmak üzere Afrika’dan Asya’ya, Balkanlardan Orta Doğu’ya kadar sürdürerek devam edecek.

IHA Austria’nın tanıtım lansmanına T.C Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve T.C. Viyana Başkonsolosu Asip Kaya konuşma yaptı. Avusturya’da hizmet veren STK kuruluşlarının başkanlarının yanı sıra Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal ve İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay katılım sağladı.

Gecede ayrıca görev süresi sona erecek olan T.C. Viyana Başkonsolosu Asip Kaya’ya da teşekkür hediyesi verildi.

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