İğrençlik! Eymen bebeğe annesi ile sevgilisi neler yapmış neler

İzmir'de bir çukurda elleri bağlı şekilde ölü bulunan 5 yaşındaki Eymen bebeğin istismara uğradığı görüntülerin yer aldığı telefonun incelemesi sona erdi. Telefondan çıkanlar kan dondururken, annesi ile sevgilisinin Eymen bebeği başka erkeklere de sattığı belirlendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi ölen Mine Durak'ın 5 yaşındaki oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine, 2019'un Eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının yanında buldu, küçük Eymen'e ise ulaşamadı.

Polise çelişkili ifade veren Mine Durak, oğlunun sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia etti. Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, elleri ve ayakları bağlı halde Eymen'in cansız bedenini buldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin tutuklandı. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi, cani anne Mine Durak'a, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e ise yine aynı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezası verdi.

Kilitli cep telefonunun Ankara'ya gönderildi

Sanık avukatları cezayı fazla bulurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise cezaların az olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti. İtirazlar üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Serkan Elçetin'in kilitli olduğu için incelenemeyen cep telefonunu Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderdi. Adli Tıp da anne Mine Durak'ın akıl sağlığının yerinde olduğuna karar verdi.

Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Üst mahkeme tarafından yapılan incelemede Elçetin’e ait telefonda 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak’ın cinsel istismara uğradığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler dava dosyasına eklendi. Edinilen bilgilere göre söz konusu görüntülerde Eymen bebeğin istismara uğradığı anlar yer aldı. Aynı zamanda küçük Eymen'in başka insanlara satıldığı da ortaya çıktı.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatlarından Yeşim Aydın şunları ifade etti: “Telefon bir türlü açılmamıştı. Nasıl bir kelime bulunur bilmiyorum, bebeğin satıldığını düşünüyorduk. Telefon açıldı, çocuğun istismar edildiğine dair görüntüler ortaya çıktı. Dosya bilirkişiye gitti, duruşma 24 Haziran’da görülecek. Sanıklar ‘nitelikli kasten öldürme’ ve ‘eziyet’ suçlarından ceza almışlardı fakat telefon açılmadığı için ‘cinsel istismar’dan bir ceza almamışlardı. Ceza alması için çabalayacağız.”

Anne Mine Durak’ın gösterdiği tandırda poşet içerisinde Eymen’in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini bulunmuştu. Eymen'in cenaze namazını kıldıran Eskişehir Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım tabutunu öperek, "mahcubuz" demişti.