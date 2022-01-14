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Yerel Iğrdır'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Yerel

Iğrdır'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Iğdır'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 17:14:00 -
Iğrdır'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, farklı adreslerde yaptıkları aramalarda metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirdi, 14 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılardan emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2'si, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 12 şüphelinin polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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