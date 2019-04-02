Igor Tudor'lu Udinese'den Milan'a çelme! İtalya Serie A ekiplerinden Milan kendi seyircisi önünde Udinese ile 1-1 berabere kaldı.

Serie A'da ilk 3 mücadelesi veren Milan, 30. hafta karşılaşmasında Igor Tudor'un çalıştırdığı Udinese ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Milli yıldızımı Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başladığı maçta Milan, 44. dakikada Krzysztof Piatek'in golüyle ilk yarıyı 1-0 öne kapattı. Udinese'nin beraberlik golü 64. dakikada Kevin Lasagna'dan geldi. Ligde oynadığı son üç maçtan sadece 1 puan çıkaran Milan, ilk üç yolunda ağır darbe aldı ve haftayı 51 puanda kapattı. Udinese ile puanını 28'e çıkarttı.

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