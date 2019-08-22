0553 313 94 23

İğne yaptırmak için sıra fişi aldı cep telefonu çaldı

Adana’da iğne yaptırmak bahanesiyle bir aile sağlığı merkezine giderek sıra fişi alıp sedyedeki cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:08
İğne yaptırmak için sıra fişi aldı cep telefonu çaldı

Adana’da iğne yaptırmak bahanesiyle bir aile sağlığı merkezine giderek sıra fişi alıp sedyedeki cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Akkapı Mahallesinde meydana geldi. Yusuf Seçkin A. (28) aile sağlığı merkezine gelerek iğne yaptırmak istediğini söyledi. Bunun üzerine görevliler fiş alıp sıraya girmesini istedi. Yusuf Seçkin A. fiş alıp sıraya girdi. Bir süre sonra sıra Yusuf Seçkin A.’ya gelince iğne yaptırmak için odaya girip sedyeye yattı. Yusuf Seçkin A. sedye üzerinde gördüğü telefonu aldı. Daha sonra da telefonla birlikte aile sağlığı merkezinden uzaklaştı. Telefonun sahibi aile sağlığı merkezi görevlisi ise telefonunun çalındığını fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.


Yapılan incelemede cep telefonunu çalan kişinin Yusuf Seçkin A. olduğu tespit edildi. Polis şüphelinin evine baskın yaparak gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye ekonomisi için kritik veri açıklandı
    1. Türkiye ekonomisi için kritik veri..
    2. Terör propagandası yapmaktan aranan..
    3. Otomobil ile minibüs çarpıştı: 12..
    4. Petrol Ofisi hizmet şampiyonlarını..
    5. Jandarma dergisi çocukları dağıtıldı
    6. Trafik magandası tutuklandı
    7. Balıkçı ağlarına 1 tonluk balık takıldı
    8. İnşaat maliyetleri aylık yüzde 0,79..
    9. Mersin’de mevsimlik çiçek dikimi..
    10. Dolar/TL, 5,7420 seviyesinden işlem..
    11. Bakan Pakdemirli'den uçak açıklaması
    12. 28 Şubat darbesinin 1 numarası..
    13. Haliliye’de parklar güzelleşiyor
    14. Görevden alınan HDP’li belediye..
    15. Türkiye’nin varlıkları arttı,..
    16. Basit yaralamadan aranan hükümlü..
    17. Adıyaman'da 21 yaşındaki genç silahlı..
    18. Büyük göğüsler birçok probleme sebep..
    19. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    20. (Özel) Birçok sürücüyü ilgilendiren..
    21. Cezaevi firarisi kimlik kontrolünde..
    22. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa..
    23. Anadolu Üniversitesinde yangın..
    24. 'Gözlerinin içine bakıp paramız yok..
    25. İngiltere Başbakanı Merkel'i..
    26. Tüketici güveni yüzde 3,1 arttı
    27. İran’da kadınlara düğmesiz kıyafet..
    28. Vali Tutulmaz’dan Karaadilli Belde..
    29. Fındık başağı toplarken kaybolan yaşlı..
    30. (Özel) 145 hektar orman kasıtlı..
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı