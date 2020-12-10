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Ekonomi İGGT Genel Kurulu, Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak
Ekonomi

İGGT Genel Kurulu, Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) uzmanlaşmış bir kuruluşu olan İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı’nın (İGGT) 3. Genel Kurul Toplantısı Tarım ve Orman Bakanlığı ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 18:21:00 -
İGGT Genel Kurulu, Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak

Toplantıya İGTT’ye üye ülkelerden 15 bakan, 9 bakan yardımcısı ile çok sayıda üst düzey temsilci katılıyor. Etkinlik çerçevesinde dün ‘Kıdemli Memurlar Toplantısı’ yapıldı. Bugün ise ‘Bakanlar Oturumu’ gerçekleştirilecek.

34 İİT üye ülkesi tarafından kuruluş anlaşması imzalanan İGGT’nin çalışma alanları arasında tarım, kırsal kalkınma, gıda güvenliği, bilgi ve teknoloji paylaşımı, çölleşme, ormanların yok olması, erozyon, suyun verimli kullanımı ile sınır ötesi hastalıklar gibi konular yer alıyor.

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