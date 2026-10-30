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Ekonomi
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Ekonomide güven tablosu belli oldu! TÜİK son rakamı açıkladı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ekonomide güven tablosu belli oldu! TÜİK son rakamı açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Ekonomik güven endeksi 97,3 oldu.

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#1
Foto - Ekonomide güven tablosu belli oldu! TÜİK son rakamı açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ekim ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Ekonomik güven endeksi 97,3 oldu.

#2
Foto - Ekonomide güven tablosu belli oldu! TÜİK son rakamı açıkladı

Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 101,3 iken, Ekim ayında %3,9 oranında azalarak 97,3 değerini aldı.

#3
Foto - Ekonomide güven tablosu belli oldu! TÜİK son rakamı açıkladı

Bir önceki aya göre Ekim ayında tüketici güven endeksi %7,7 oranında azalarak 84,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,4 oranında azalarak 101,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,4 oranında azalarak 109,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,1 oranında artarak 112,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,4 oranında artarak 83,3 değerini aldı.

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Foto - Ekonomide güven tablosu belli oldu! TÜİK son rakamı açıkladı

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Yorumlar

Bari

Bari 100 de 100 deseler kargalarda sevinirdi.
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