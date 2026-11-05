Ekonomist Sefer Şener rakam verdi! Emekli maaşı ve altın için flaş tahmin!

ALTIN 5 BİN 400 DOLARDAN 3 BİN 800 DOLARA GERİLEMİŞTİ Programın yapıldığı saatlerde ons altın yüzde 1,5 artışla 4 bin 125 dolardan, gram altın ise yüzde 1,6 yükselişle 6 bin 640 liradan işlem gördü. Gram altın yılbaşından bu yana yüzde 11, son bir yılda ise yüzde 24 değer kazandı. Şener, altının İran’a yönelik müdahale öncesinde 5 bin 400 dolar seviyesinde olduğunu, geçen hafta ise 3 bin 800 dolara kadar gerilediğini hatırlattı. Bu düşüşün temel nedeninin enerji fiyatlarındaki yükseliş olduğunu belirten Şener, artan enerji fiyatlarının enflasyon beklentisini, bunun da faiz artırımlarını beraberinde getirdiğini söyledi. Şener, “Faizin artması demek altın fiyatlarının, gümüş fiyatlarının gerilemesi demek. Çünkü faiz altın için bir alternatif” dedi.