Mehmet Özbek düğmeye bastı: Ugochukwu'nun yerine gelecek
Galatasaray, ara transferde takımı Şampiyonlar Ligi'nde çok daha yukarı taşıyacak Batrakov tarzı genç ve aç oyunculara yöneldi... İlk hedef Hoffenheim'dan Avdullahu.
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Galatasaray, ara transferde takımı Şampiyonlar Ligi'nde çok daha yukarı taşıyacak Batrakov tarzı genç ve aç oyunculara yöneldi... İlk hedef Hoffenheim'dan Avdullahu.
Stuttgart zaferinden sonra Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edeceği hemen hemen kesinleşen Galatasaray, ocak transferi için kolları şimdi çok daha net sıvadı. Abdullah Kavukçu'nun istifasının ardından Başkan Dursun Özbek, transferde tüm sorumluluğu direkt üstüne alırken "Batrakov etkisi" göstereceğine inandığı Leon Avdullahu için bizzat harekete geçti.
Kardeşi Mehmet Özbek ve gayriresmi danışmanı Cenk Ergün aracılığıyla Kosova asıllı yıldız için aynı anda hem menajeri hem de kulübü Hoffenheim ile temas kuruldu. Ortaya çıkan ilk rakam (40 milyon euro ve üzeri) göz korkutsa da Başkan Özbek'e göre üzerinde pazarlık yapılıp Batrakov gibi oldukça makul bir rakama iş bitirilebilirse büyük iş yapılmış olur.
Başkan Dursun Özbek'in ocak transferindeki ana stratejilerinden birisi ise Ugochukwu ve Bitshiabu gibi çok gençken büyük takım görmüş, sonra klasman düşmüş, yeniden çıkış arayan oyunculara yönelmemek olacak. Orta ve orta altı bir kulüpte gelişmekte olan, hedefini Avrupa'nın dev kulüpleri olarak belirleyen, henüz dev takım görmemiş oyunculara gidilecek. Başkan Özbek'in Batrakov'u transfer ettiren danışmanları gibi sözüne güvendiği isimlerin Avdullahu için aldığı geri dönüşler oldukça ikna edici.
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