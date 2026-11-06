Mehmet Özbek düğmeye bastı: Ugochukwu'nun yerine gelecek

Kardeşi Mehmet Özbek ve gayriresmi danışmanı Cenk Ergün aracılığıyla Kosova asıllı yıldız için aynı anda hem menajeri hem de kulübü Hoffenheim ile temas kuruldu. Ortaya çıkan ilk rakam (40 milyon euro ve üzeri) göz korkutsa da Başkan Özbek'e göre üzerinde pazarlık yapılıp Batrakov gibi oldukça makul bir rakama iş bitirilebilirse büyük iş yapılmış olur.