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Yerel Iğdır'ın sarı altını! Kayısıyı ayıran özellik bu diyen vatandaş tonlarca geliyor dedi! Fiyatlarına ilişkin açıklama
Yerel

Iğdır'ın sarı altını! Kayısıyı ayıran özellik bu diyen vatandaş tonlarca geliyor dedi! Fiyatlarına ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2023-06-19 19:45:00 - 2023-06-19 19:47:50
Iğdır'ın sarı altını! Kayısıyı ayıran özellik bu diyen vatandaş tonlarca geliyor dedi! Fiyatlarına ilişkin açıklama

"Iğdır kayısısını Malatya kayısısından ayıran sofralık olmasıdır" darbe alanları da diğerlerine zarar vermesin diye ayrı topluyoruz' diye konuştu. Iğdır'da kayısı ticareti yapan Ömer Kaban hasadın çok hızlı ilerlediğini belirterek, “Yıllardır kayısı sektöründeyiz, bu işi yapıyoruz. 2023 Yılı tahmini kayısı rekoltesi açıklandı. Iğdır'ın sarı altını olan kayısının hasadı başladı

İklimi ve coğrafi özelliklerinden dolayı "Doğu'nun Çukurova'sı" olan Iğdır'da 'sarı altın' olarak adlandırılan ve coğrafi işareti alınan kaysının hasadı başladı

"Doğu'nun Çukurova'sı" olan Iğdır'da 'sarı altın' olarak adlandırılan ve coğrafi işareti alınan sofralık olmasından dolayı çok beğenilen kayısının hasadına başlandı. Şehir genelindeki kayısı bahçelerinde başlayan hasatta şehirdeki işçiler çalıştığı gibi şehir dışında gelen mevsimlik işçiler de çalışıyor. Yoğun bir çalışma ile toplanan kayısılar kasalara konulduktan sonra kalitesine göre diğer illere veya yurt dışına gönderiliyor.

Yaklaşık bir ay sürmesi beklenen kayısı hasadında bu yılda beklenen yıllık ürün beklentisi 40 ton üzerindedir. Iğdır'da kayısı ticareti yapan Ömer Kaban hasadın çok hızlı ilerlediğini belirterek, 'Yıllardır kayısı sektöründeyiz, bu işi yapıyoruz. Bu sene de nisan, mayıs aylarında bahçelerimizin alımını yaptık. Daha ürün çiçekteyken bazı bahçelerimizi aldık, bazı bahçelerimiz de mal gömlekte yani ufak iken aldık. Bahçelerimize bu sene Haziranın 12'si 13'ünde her zaman, her yıl başladığımız tarihte başladığımız gibi başladık. Bu sene beklenti iyi gitmedi çünkü işçilik, bahçeler çok pahalıdır. Bahçeler çok pahalı olduğu için maliyet çok yüksek olduğu için piyasada pek fazla bu taban fiyatını karşılamadığı için iyi gitmedi. Pek fazla piyasa iyi gitmedi yani biz bu malları iki parti yapıyoruz. Bir partisini ihracat yapıyoruz, bir partisini de iç piyasa yapıyoruz. İhracata şu şekil kaliteli mallar duble malları ihracat yapıyoruz. Azerbaycan, Rusya, Ukrayna bu bölgelere iyi hitap ediyor. İç piyasamızda genellikle Türkiye'nin büyük şehirlerine gönderiyoruz. Irak'a mal gönderiyoruz. Bu çeşit iki çeşit, üç çeşit mal yapıyoruz. İşçilerimiz de dışarıdan geliyor. Mersin, Adana gibi yerlerden işçiler geliyor. Iğdır'da işçi bulmakta sıkıntı yaşadığımız için işçileri dışarıdan getiriyoruz. Yaklaşık 1 ay için çekiyor bu kayısı işi onlar da oradan geliyorlar. Satış fiyatı dediğim gibi ihracat malı biraz daha fazla olur. O da şu an 16-17 arası değişiyor hiç piyasa malı 10, 11, 12 lira değişiyor. Fiyatlar da hemen hemen arada pek bir şey yoktur' dedi.

"Iğdır kayısı sofralık, Malatya kayısısı kurutmalıktır"

"Iğdır kayısısını Malatya kayısısından ayıran sofralık olmasıdır" diyen Kaban, "Malatya kayısı kurutmalıktır, genellikle kurutma yaparlar. Çünkü yeme tadını bundan alırsın, ondan alamazsın. Iğdır kayısı da şalak kayısı, tadımlıktır. Gerçekten de tadına da doyum olmuyor, o kadar da bir lezzeti tadı da vardır. Biz bile her gün içinde olduğumuz halde o tadına doymuyoruz" dedi.

Bitlis'ten kayısı toplamak için Iğdır'a gelen Mine Aytar ise, 'Biz her zaman Bitlis'ten Iğdır'a kayısı toplamaya geliyoruz. Tam bir ay sürüyor. Aldığımız ücret 400 liradır. Bir ay topladıktan sonra kendi memleketimize geri dönüyoruz. Baştan yere düşmemesine çok dikkat ediyoruz. Fazla yere düşmesin diye. Meysuları ayrı topluyoruz, darbe alanları da diğerlerine zarar vermesin diye ayrı topluyoruz' diye konuştu.
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