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16 Kasım’da başlıyor! Otobüs firmalarında ‘ara tatil’ yoğunluğu

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AA Giriş Tarihi:

16 Kasım’da başlıyor! Otobüs firmalarında ‘ara tatil’ yoğunluğu

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının birinci dönem ara tatilinin 16 Kasım'da başlayacağını anımsatarak, "Satışa sunulan otobüs biletlerinin yarısı tükendi. Birkaç gün içerisinde biletlerin hepsinin satılacağını öngörüyoruz." dedi. Yıldırım, "Tatil döneminde otobüs yolculuğunu tercih edecek yolcularımızın biletlerini bir an önce gidiş-dönüş şeklinde almalarını tavsiye ediyoruz" uyarısında da bulundu.

#1
Foto - 16 Kasım’da başlıyor! Otobüs firmalarında ‘ara tatil’ yoğunluğu

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, AA muhabirine, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatil döneminin yaklaşması nedeniyle açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - 16 Kasım’da başlıyor! Otobüs firmalarında ‘ara tatil’ yoğunluğu

Türkiye genelinde, 343 otobüs firmasının 8 bin otobüsle hizmet verdiğini anlatan Yıldırım, diğer zamanlarda 22 bin olan sefer sayısının, bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını bildirdi.

#3
Foto - 16 Kasım’da başlıyor! Otobüs firmalarında ‘ara tatil’ yoğunluğu

"BİRİNCİ DÖNEMİN İLK ARA TATİLİ 16 KASIM'DA BAŞLIYOR" Yıldırım, birinci dönemin ilk ara tatilinin 16 Kasım'da başlayacağını anımsatarak, söz konusu tatil dolayısıyla otobüs biletlerine olan talebin arttığını söyledi.

#4
Foto - 16 Kasım’da başlıyor! Otobüs firmalarında ‘ara tatil’ yoğunluğu

Özellikle üniversite öğrencilerinin memleketlerine gitmeyi tercih ettiklerini dile getiren Yıldırım, "Otobüs bilet satışları, 13 Kasım Cuma akşamı itibarıyla yoğunlaştı, 14 ve 15 Kasım'da yoğun bir hareketlilik var. Şu anda satışa sunulan otobüs biletlerinin yarısı tükendi. Birkaç gün içerisinde biletlerin hepsinin satılacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

#5
Foto - 16 Kasım’da başlıyor! Otobüs firmalarında ‘ara tatil’ yoğunluğu

Yıldırım, 20 Kasım itibarıyla sona erecek ara tatilden dönüşlerin ise 21-22 Kasım'da yoğunlaşmasının beklendiğini belirterek, "Söz konusu tatil döneminde otobüs yolculuğunu tercih edecek yolcularımızın biletlerini gidiş-dönüş olarak bir an önce almalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - 16 Kasım’da başlıyor! Otobüs firmalarında ‘ara tatil’ yoğunluğu

SÜRÜCÜ VE YOLCULARA TAVSİYELER Tatil süresince yollarda yoğunluk yaşanacağına dikkati çeken Yıldırım, başta otobüs şoförleri olmak üzere trafiğe çıkan herkesin daha dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

#7
Foto - 16 Kasım’da başlıyor! Otobüs firmalarında ‘ara tatil’ yoğunluğu

Yıldırım, yoğun dönemlerde zaman zaman otobüs kazaları yaşandığına işaret ederek, sürücülerin dinlenmiş ve uykusunu almış şekilde, kontrol ve bakımları yapılmış araçlarla yola çıkması halinde bu riskin azalacağını kaydetti.

#8
Foto - 16 Kasım’da başlıyor! Otobüs firmalarında ‘ara tatil’ yoğunluğu

Seyahat edecek vatandaşlara, emniyet kemerini takmaları ve araçlarında kış lastiğini kullanmaları uyarısında bulunan Yıldırım, bunun yasal bir zorunluluk olduğunu sözlerine ekledi.

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