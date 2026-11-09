16 Kasım’da başlıyor! Otobüs firmalarında ‘ara tatil’ yoğunluğu
Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının birinci dönem ara tatilinin 16 Kasım'da başlayacağını anımsatarak, "Satışa sunulan otobüs biletlerinin yarısı tükendi. Birkaç gün içerisinde biletlerin hepsinin satılacağını öngörüyoruz." dedi. Yıldırım, "Tatil döneminde otobüs yolculuğunu tercih edecek yolcularımızın biletlerini bir an önce gidiş-dönüş şeklinde almalarını tavsiye ediyoruz" uyarısında da bulundu.