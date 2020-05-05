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Aktüel

Iğdır'ın dağlarında açan çiçekler kartpostallık manzaralar sundu

Yeniakit Publisher
2020-05-05 10:09:03 -
Iğdır'ın dağlarında açan çiçekler kartpostallık manzaralar sundu

IĞDIR (AA) - Iğdır'da çiçeklerle renklenen doğa, görsel şölen sunuyor.

Sahip olduğu iklimi ve coğrafi şartları nedeniyle "Doğu'nun Çukurova'sı" olarak nitelendirilen Iğdır'da, ilkbahar birbirinden farklı güzelliklerle yaşanıyor.

Kentin yüksek kesimleri, günlerdir etkisini sürdüren yağmurun ardından açan çiçeklerle renklendi.

Farklı renk tonunda açan çiçekler, bozkırları ve tarım arazilerini süsledi.

Ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunan çiçeklerle renklenmiş doğa, görülmeye değer manzaralar oluşturdu.

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