  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Yürüyen para’ İlkay Çiçek işleri böyle yürütmüş! Metresin ailesine belediyede kadro İstanbul’da “Gönülden Bir Öğün” projesi başladı! 50 bin mağdur öğrenciye kantin desteği müjdesi Pakistan’dan ABD ve İran’a net mesaj: Müzakere masasına dönün! OSB sayısı ikiye katlanırken istihdam 3 milyona yükseldi “Eğer görevde olsam Netanyahu’yu…” Çipras bu kez delikanlılık yaptı 22 ilde büyük operasyon! 27 gözaltı var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Feth-i kabir işlemi iptal edildi AHBAP’ı resmen yemişler CHP ve yavruları kendi evlatlarını da yiyor CHP/YP’li başkanların fuhuş rezaletleri bitmek bilmiyor! Uçkurun ucu Seferihisar’da
Gündem Iğdır’da yürekleri yakan kaza! Askeri araç devrildi: 1 kahraman askerimiz şehit, 2 askerimiz yaralı!
Gündem

Iğdır’da yürekleri yakan kaza! Askeri araç devrildi: 1 kahraman askerimiz şehit, 2 askerimiz yaralı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Iğdır’da yürekleri yakan kaza! Askeri araç devrildi: 1 kahraman askerimiz şehit, 2 askerimiz yaralı!

Iğdır’ın Aralık ilçesinde vatan nöbeti tutan kahraman Mehmetçiklerimizden acı haber geldi. Şehit Bülent Aydın Karakolu personelini taşıyan askeri araç, saat 15.30 sıralarında devriye görevi icra ettiği esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Feci kazada 1 kahraman askerimiz şehadet makamına ulaşırken, 2 askerimiz ise yaralandı.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde Şehit Bülent Aydın Karakolu personelini taşıyan askeri aracın devriye görevi sırasında devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Iğdır’a bağlı Aralık ilçesinde, devriye görevi icra eden askeri araç saat 15.30 sıralarında kontrolden çıkarak devrildi.

ŞEHİT VE YARALILAR VAR

Şehit Bülent Aydın Karakolu personelini taşıyan aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit düşerken, 2 asker de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı askerler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla derhal Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gazze’de son 24 saatte şehit, 30 yaralı
Gazze’de son 24 saatte şehit, 30 yaralı

Dünya

Gazze’de son 24 saatte şehit, 30 yaralı

Bakan Işıkhan müjdeyi verdi: Şehit yakını ve gazi haklarını iyileştirdik
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi: Şehit yakını ve gazi haklarını iyileştirdik

Ekonomi

Bakan Işıkhan müjdeyi verdi: Şehit yakını ve gazi haklarını iyileştirdik

Iğdır’da yürekleri yakan kaza! Askeri araç devrildi: 1 kahraman askerimiz şehit, 2 askerimiz yaralı!
Iğdır’da yürekleri yakan kaza! Askeri araç devrildi: 1 kahraman askerimiz şehit, 2 askerimiz yaralı!

Gündem

Iğdır’da yürekleri yakan kaza! Askeri araç devrildi: 1 kahraman askerimiz şehit, 2 askerimiz yaralı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23