‘Yürüyen para’ İlkay Çiçek işleri böyle yürütmüş! Metresin ailesine belediyede kadro

Menderes Belediyesi'nde yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor. Özgür Özel’in ‘İçişleri Bakanlığı bile yapar” dediği tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in yeni bir rezilliği daha ifşa oldu.

İlkay Çiçek, belediye çalışanı olan metresi Gülşah Çetin soruşturma kapsamında verdiği ifadede önemli bilgiler verdi. İlkay Çiçek’i muhtarlığı döneminden tanıdığını, belediye başkanı olduktan sonra iş talebiyle makamına gittiğini söyleyen Çetin, görüşmenin hemen ardından Çiçek’in kendisine “Sohbetimiz çok hoştu, tekrar edelim” mesajı attığını ve yaklaşık 1,5 ay boyunca özel içerikli mesajlar gönderdiğini anlattı. Çetin, Çiçek’in mesajlarda kendisine “bebeğim” diye hitap ettiğini ve tek görüntülenebilen özel fotoğraflar gönderdiğini ifade etti.

METRESİN AİLESİNE BELEDİYEDE KADRO

Kendisine zaafı olduğu için Çiçek’in her türlü talebini karşıladığını ifade eden Gülşah Çetin, bu süreçte önce erkek kardeşi Murat Çetin, ardından kız kardeşinin eşi Ümit Durmaz, kendisi ve annesi belediyede işe alındı. Çetin böylece kendisi dâhil en az 4 aile ferdinin belediyede işe alındığını ifade etti.

METRESİN ANNESİNE PARA TARNSFERLERİ

Tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in metresi Gülşah Çetin’in annesi Kıymet Çetin’e çeşitli zaman dilimlerinde yüklü para transferleri yaptığı da tespit edildi. Yapılan transferler MASAK raporlarına da yansıdı.