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Dünya Husiler Yemen'in Kızıldeniz kıyısını tamamen ele geçirdi
Dünya

Husiler Yemen'in Kızıldeniz kıyısını tamamen ele geçirdi

Yeniakit Publisher
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Husiler Yemen'in Kızıldeniz kıyısını tamamen ele geçirdi

İran destekli Husiler, Yemen’in Kızıldeniz kıyısında başlattıkları son saldırılarla yeni bölgeleri kontrol altına aldı. Örgütün stratejik liman kenti Muha’nın yanı sıra kentin güneyindeki Zubab ve bölgedeki havaalanını da ele geçirdiği bildirildi.

İran destekli Husiler, Yemen’in Kızıldeniz kıyısında başlattıkları son saldırılarla yeni bölgeleri kontrol altına aldı. Örgütün stratejik liman kenti Muha’nın yanı sıra kentin güneyindeki Zubab ve bölgedeki havaalanını da ele geçirdiği bildirildi.

Husilerin ilerleyişini gece saatlerinde de sürdürdüğü belirtilirken, yaşanan gelişmelerin Yemen’in Kızıldeniz kıyısındaki dengeleri değiştirdiği ifade edildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Husiler, Yemen'ın Kızıldeniz kıyısındaki en güneybatı nokta olan Murad yerleşimine ve yerleşimin açığındaki Meyyun Adası'na da girdi.

Böylece stratejik Babu'l Mendeb Boğazı tamamen Husilerin kontrolüne girmiş oldu.

 

Husiler daha önce boğazdan geçen gemileri daha uzak noktalardan hedef alıyordu. Bu bölgenin ele geçirilmesiyle beraber, Husiler, boğazın en dar bölgesi olan 30 kilometrelik deniz koridoru üzerinde hakimiyet kurmuş oldu.

Sahadaki Al Jazeera muhabiri, Husilerin Yemen'in Kızıldeniz kıyısında hükümet güçlerinin elinde kalan son bölgelere de ilerlediğini ve 18 saat süren bir saldırının ardından Kızıldeniz kıyı şeridinin tamamında kontrol sağladığını rapor etti.

Suudi Arabistan destekli hükümet güçlerinin daha önce Muha'dan çekilmiş olması nedeniyle güneye doğru ilerleyen Husiler çok az direnişle karşılaştı. Husiler önce Zubab'ı, ardından hükümetin kontrolünde kalan son sahil kasabası Murad'ı ele geçirdi.

 

Husilerin deniz kuvvetleri de daha sonra kıyı açıklarına doğru ilerleyerek Meyyun Adası'nı ele geçirdi ve Zukar Adası'na girdi. Adadaki çatışmaların sürdüğü bildirildi.

Bölge, Suudi Arabistan destekli yönetimin geçici başkenti Aden'e yaklaşık 200 kilometre mesafede yer alıyor.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

Vay vay

Yakında biz husilerle savaşmak için kizildenize gemi ve asker göndereceğiz..mekke anlaşmasının amacı bu değil miydi..abd ve siyonistlerin bir oyunu mekke anlaşması..Sünni bir blok oluşturmak istiyorlar şiilere karşı. Birinci hedef husiler, ikinci hedef iran..

Asım

Hani bu Mekke anlaşması İsrail’e karşıydı hey hey İsrail husilerle baş edemeyince hep aynı yöntem
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