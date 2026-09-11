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Gündem Kurmaylarıyla aynı potada buluştu! Başkan Erdoğan’dan bu kez basket şov
Gündem

Kurmaylarıyla aynı potada buluştu! Başkan Erdoğan’dan bu kez basket şov

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Futboldaki becerileriyle bilinen başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu defa kurmaylarıyla birlikte basketbol oynadı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Başkan Erdoğan’ın basketbol oynadığı görüntüleri sosyal medya hesabından "Evet, yine kazandı" notuyla paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla birlikte basketbol oynadı.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Başkan Erdoğan’ın basketbol oynadığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerde Başkan Erdoğan’ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mustafa Varank ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Koordinatörü Vekili Ömer Onan yer aldı.

Varank söz konusu görüntüleri "Evet, yine kazandı" notuyla paylaştı. Başkan Erdoğan’ın basketbol oynarken peş peşe attığı sayılar da dikkati çeken anlar arasında yer aldı. Videoda, yeşil yelekli takımın kaptanlığını yapan Başkan Erdoğan, Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü ve eski milli basketbolcu Ömer Onan’ı "Haydi Ömer, yap sayını" diyerek motive etti.

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