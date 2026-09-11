Başınızın ağrısı bir türlü geçmiyor mu? Nedeni sandığınızdan farklı olabilir
Tekrarlayan baş ağrıları günlük yaşamı olumsuz etkilerken, benzer belirtiler göstermeleri nedeniyle sinüzit ile migren çoğu zaman birbirine karıştırılabiliyor. Burun tıkanıklığı, yüz bölgesinde basınç ve enfeksiyonla kendini gösteren sinüzitin aksine migren, nörolojik kaynaklı ve çoğunlukla tek taraflı, zonklayıcı ağrıyla ortaya çıkıyor. Uzmanlar, yaşam kalitesini düşüren bu iki rahatsızlıkta doğru teşhis ve uygun tedavi için belirtilerin iyi değerlendirilmesi ve doğru uzmana başvurulması gerektiğine dikkat çekiyor.