Başınızın ağrısı bir türlü geçmiyor mu? Nedeni sandığınızdan farklı olabilir

ATAK DÖNEMLERİNDE MİGREN KENDİNİ NASIL BELLİ EDER? Migren ağrısını diğer tüm ağrılardan ayıran en karakteristik özellik, genellikle başın tek bir tarafında yoğunlaşması ve zonklayıcı, nabız atar gibi bir his uyandırmasıdır. Fiziksel aktiviteler, merdiven çıkmak veya sadece başı sallamak bile bu ağrının şiddetini katlanarak artırmaya yeter. Ağrıya neredeyse her zaman çok şiddetli bir mide bulantısı, kusma, ışığa ve sese karşı tahammülsüzlük gibi ağır semptomlar eşlik eder. Atak dönemindeki bir migren hastası için en küçük bir ışık süzmesi ya da hafif bir fısıltı bile adeta bir işkenceye dönüşebilir.