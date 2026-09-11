Oyuncular BİM kapılarına akın edecek! Monster laptoplar ve xDrive koltuklar aktüel kataloğuna damga vurdu!
Uygun fiyatlı alışverişin adresi BİM, 16-22 Eylül aktüel ürünler kataloğuyla teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran dev bir kampanyaya imza attı. Yüksek performansıyla bilinen yerli teknoloji devi Monster marka oyuncu bilgisayarları, cazip fiyatlar ve ödeme imkanlarıyla satışa sunuluyor. Ağır grafikli oyunlarda üstün performans sunan Monster Tulpar serisi laptopların yanı sıra oyuncu koltukları ve çalışma masaları da raflardaki yerini alıyor. Fırsatları kaçırmak istemeyen teknoloji severlerin gözü 16 Eylül'de BİM mağazalarında olacak!