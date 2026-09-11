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Oyuncular BİM kapılarına akın edecek! Monster laptoplar ve xDrive koltuklar aktüel kataloğuna damga vurdu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Oyuncular BİM kapılarına akın edecek! Monster laptoplar ve xDrive koltuklar aktüel kataloğuna damga vurdu!

Uygun fiyatlı alışverişin adresi BİM, 16-22 Eylül aktüel ürünler kataloğuyla teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran dev bir kampanyaya imza attı. Yüksek performansıyla bilinen yerli teknoloji devi Monster marka oyuncu bilgisayarları, cazip fiyatlar ve ödeme imkanlarıyla satışa sunuluyor. Ağır grafikli oyunlarda üstün performans sunan Monster Tulpar serisi laptopların yanı sıra oyuncu koltukları ve çalışma masaları da raflardaki yerini alıyor. Fırsatları kaçırmak istemeyen teknoloji severlerin gözü 16 Eylül'de BİM mağazalarında olacak!

#1
Foto - Oyuncular BİM kapılarına akın edecek! Monster laptoplar ve xDrive koltuklar aktüel kataloğuna damga vurdu!

Monster Tulpar T7 V26.4.11 Oyun Bilgisayarı: 75.990 TL

#2
Foto - Oyuncular BİM kapılarına akın edecek! Monster laptoplar ve xDrive koltuklar aktüel kataloğuna damga vurdu!

Monster Tulpar TD3 V1.9.6.3 Oyun Bilgisayarı: 75.990 TL

#3
Foto - Oyuncular BİM kapılarına akın edecek! Monster laptoplar ve xDrive koltuklar aktüel kataloğuna damga vurdu!

xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu: 8.490 TL

#4
Foto - Oyuncular BİM kapılarına akın edecek! Monster laptoplar ve xDrive koltuklar aktüel kataloğuna damga vurdu!

xDrive 15'li Plus Oyuncu Koltuğu: 8.990 TL

#5
Foto - Oyuncular BİM kapılarına akın edecek! Monster laptoplar ve xDrive koltuklar aktüel kataloğuna damga vurdu!

Mobil Çalışma Masası (Mavi/Pembe): 9.990 TL

#6
Foto - Oyuncular BİM kapılarına akın edecek! Monster laptoplar ve xDrive koltuklar aktüel kataloğuna damga vurdu!

SSB Furniture Zen Kitaplık: 3.450 TL

#7
Foto - Oyuncular BİM kapılarına akın edecek! Monster laptoplar ve xDrive koltuklar aktüel kataloğuna damga vurdu!

SSB Furniture Zen Kitaplık: 3.450 TL

#8
Foto - Oyuncular BİM kapılarına akın edecek! Monster laptoplar ve xDrive koltuklar aktüel kataloğuna damga vurdu!

SSB Furniture Zen Çalışma Masası: 2.450 TL

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