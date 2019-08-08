Iğdır'da sosyal medya üzerinden terör propagandasına gözaltı Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandası yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Bir istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yaptı. Çalışmalar sonucu kentteki çeşitli adreslere yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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