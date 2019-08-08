0553 313 94 23

Iğdır'da sosyal medya üzerinden terör propagandasına gözaltı

Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandası yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:55
Iğdır'da sosyal medya üzerinden terör propagandasına gözaltı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yaptı.

Çalışmalar sonucu kentteki çeşitli adreslere yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:55
  1. ığdır
  2. propoganda
  3. sosyal medya
  4. terör örgütü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa’da boş arazide erkek cesedi bulundu
    1. Şanlıurfa’da boş arazide erkek cesedi..
    2. 1 milyon lira hibe alan tesis incelendi
    3. Kırgızistan'da güvenlik güçleri, eski..
    4. İsmail Emrah Karayel, "Lavanta denince..
    5. BM uyardı: “İklim değişikliğini..
    6. Otel ismi kullanarak sahte rezervasyon..
    7. 5 aylık bebek meclisi karıştırdı!
    8. Kırıkkale’de 6 araçlı trafik kazası: 3..
    9. Denizli Bozkurt deprem son dakika ölü..
    10. Denizli’deki deprem Afyonkarahisar’da..
    11. İzmir'de bayram tedbirleri
    12. Hindistan'daki seller
    13. Dağ yamacında mahsur kalan keçiyi AKUT..
    14. Muratpaşa’da sporun geleceği güvende
    15. Elazığ Belediyespor’da hazırlıklar..
    16. Muğla Kültür ve Turizm Müdürü..
    17. Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem
    18. İstanbul Havalimanı’nun robotları..
    19. Nusaybin’de otobüs devrildi: 10 yaralı
    20. Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi; 1..
    21. AİÇÜ yüzde 92’lik doluluk oranına..
    22. Başkan Tahmazoğlu, Kurban Bayramını..
    23. Hükümet yetkililerinden bomba iddia!..
    24. Pakistan, Hindistan’la tren..
    25. M3 para arzı azaldı
    26. Kuran kursları arasında düzenlenen..
    27. Galatasaray'da flaş ayrılık!..
    28. Merkez Bankasının rezervleri belli oldu
    29. Kuveyt, 29 yıl sonra vatandaşlarının..
    30. Denizli’deki deprem Kütahya’da da..
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru