Iğdır’da sokak hayvanları unutulmadı

Iğdır’da koronavirüs dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında yeterli olarak beslenemeyen sokak hayvanları unutulmadı.

Iğdır’da koronavirüs dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında yeterli olarak beslenemeyen sokak hayvanları unutulmadı. Sokak hayvanları için konulan su kapları yıkanıp su doldurulurken mama kaplarına ise mama bırakıldı.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Iğdır Valiliğimiz ve İl Şube Müdürlüğümüzce bu zorlu süreçte sokaklarda yiyecek bulmakta güçlük çeken can dostlarımız için günlük olarak mama ve su takviyesi yaptığımız "Sokak Hayvanları Besleme Noktaları" Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri ve Dkmp Şube Müdürlüğümüz Ekiplerince temizliği ve Bakımı yapıldı.Temizlenen Besleme Noktalarına Can dostlarımiz için mama ve su takviyesi yapıldı." denildi.