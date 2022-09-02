Iğdır'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre Iğdır Aralık ilçesine bağlı Gödekli köyünde akşam saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. İddiaya göre çıkan tartışma büyüyünce taraflardan biri karşı tarafa silah ile ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonrası olayda 5 kişi yaralandı. Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vücutlarının farklı yerlerinden yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

‘Köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi'

Kavganın ardından köye sevk edilen jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemleri aldı. Köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

‘Hastane giriş çıkışlarında önlem alındı'

Iğdır Devlet Hastanesinde de Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler giriş çıkışlarda güvenlik önlemleri aldı.