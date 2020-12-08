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Aktüel Iğdır'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Aktüel

Iğdır'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 17:02:28 -
Iğdır'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.

Vefa Arvasi'nin kullandığı 61 BJ 776 plakalı otomobil, Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Pamuk Geçidi yakınlarında uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı araçtan çıkardı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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