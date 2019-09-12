Iğdır’da kenevir ele geçirildi

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, uyuşturucu madde imal etmek için kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, lğdır merkez Karaçomak köyünde ikamet eden F.T., A.T. ve M.K. isimli şahısların ev ve eklentilerinde kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine, düzenlenen operasyonda 16 bin gram kubar esrar maddesi, 61 kök kenevir ile 24 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahısların gözaltına alındığı, adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.