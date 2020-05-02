  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Iğdır’da ilk kez Lavanta bitkisi dikildi

Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilk kez Iğdır’a Lavanta bitkisi dikildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:49:44 -
Iğdır’da ilk kez Lavanta bitkisi dikildi

Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilk kez Iğdır’a Lavanta bitkisi dikildi.


Iğdır’da ilk kez Orman Genel Müdürlüğü tarafından tahsisi yapılan ve Isparta Gölhisar Orman Fidanlığından 8 bin adet, 0 ila 1 yaşında Lavanta bitkisi getirildi. Lavanta fidanlarının çalışma alanları içinde kalan Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Toprak Muhafaza Sahalarına ve Bal Ormanlarına dikimi gerçekleştirildi. Bu yıl ilk kez Iğdır’da denenen Lavanta bitkisi, çiçek açması sebebiyle özellikle arıcılıkta ve odun dışı ürünlerde de değerlendirilmekte. Lavanta bitkisinden elde edilen lavanta yağının birçok böcek ve haşereye karşı kovucu etkisi bulunmakta.


Lavanta dikiminde başarı elde edilmesi halinde dikimlerin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı