Iğdır’da elektrik akımına kapılan leylek tedavi altına alındı

Iğdır’da vatandaşlar tarafından elektrik çarpması sonucu yaralanan leylek tedavi altına alındı.

Iğdır Melekli Beldesinde elektriğe kapılan bir leylek Hasan Topuz, isimli vatandaşın bahçesine sığındı. Topuz, olayı Iğdır Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Iğdır Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelleri yaptıkları ilk müdahalede leyleğin iki kanadında yaralandığı ve kanaması olduğunu tespit etti. Leylek, yetkililer tarafından tedavi altına alındı. Leylek, tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğaya salınacak.