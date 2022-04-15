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Yerel Iğdır'da çifte cinayet: Baba tutuklandı
Yerel

Iğdır'da çifte cinayet: Baba tutuklandı

Iğdır'da iki kişinin öldürülmesine ilişkin soruşturmada, maktüllerden Kemal Araslı'nın babası Mehmet Araslı "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 07:24:00 -
Iğdır'da çifte cinayet: Baba tutuklandı

Iğdır'da üç gün önce kırsal arazide iki kişinin silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin cinayet zanlısı baba tutuklandı.

Halfeli beldesi kırsalında 12 Nisan'da tarlada ölü bulunan Kemal Araslı (34) ile arkadaşı Yaşar Karadağ (33) cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Araslı'nın babası Mehmet (64) ve kardeşi İbrahim Araslı (27) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İbrahim Araslı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Mehmet Araslı "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Öte yandan baba Araslı'nın jandarmadaki ifadesinde, tarlada gördüğü iki kişiyi korkutmak amacıyla ateş açtığını ve bunların oğlu ile arkadaşı olduğunu bilmediğini iddia ettiği öğrenildi.

Ayrıca cinayette kullanılan kalaşnikof silah, baba Araslı'nın gösterdiği yerde ele geçirildi.

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