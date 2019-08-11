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Iğdır’da Bayram tedbirleri alındı

Iğdır Valiliği tarafından vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli tedbirler alındı.

11 Ağustos 2019 Pazar 12:17
Iğdır’da Bayram tedbirleri alındı

Iğdır Valiliği tarafından vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli tedbirler alındı.


Iğdır Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, "Bayram süresince sağlık hizmetlerinin aksatılmaması, acil vakalara müdahale edilebilmesi amacıyla, Acil Çağrı Merkezi (112), Iğdır Devlet Hastanesine (0476) 226 03 03, Tuzluca İlçe Devlet Hastanesine (0476) 311 21 18, Aralık İlçe Devlet Hastanesine (0476) 411 24 88, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine (0476) 227 04 04 no’lu telefondan ulaşılabilecektir. Vatandaşlarımızın Belediye hizmetleri ile ilgili olarak bayram süresince, Alo 153 Zabıta hattından veya (0476) 227 96 27 (Alo Zabıtadan), Su ve Kanalizasyon Arıza 185, (0476) 227 87 87, Yangın İhbar (110) veya İtfaiye Müdürlüğünün (0476) 227 38 10 no’lu telefonlarına başvurabileceklerdir. Bayramın huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesini sağlamak amacıyla Emniyet ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde gerekli her türlü güvenlik önlemi alınmıştır. Asayişle ilgili konularda Jandarma bölgesinde, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı (0476) 227 64 48-227 64 49, Aralık İlçe J.K.lığı (0476) 411 28 15, Karakoyunlu İlçe J.K.lığı (0476) 518 72 97, Tuzluca İlçe J.K.lığı (0476) 311 24 55 ve (156) no’lu Jandarma İmdat telefonlarına, Emniyet hizmetleri ile ilgili her türlü istek, yardım ve şikayetlerini, Polis İmdat (155) ve Emniyet Müdürlüğünün (0476) 225 10 20-23, (0505) 318 76 00/01, Polis Merkezi Amirliğinin (0476) 227 96 16 no’lu telefon numaralarına, Aras Edaş Iğdır İl Koordinatörlüğü ile ilgili konularda, (0850) 200 20 20 (Dahili 4001) ve (444 7 850) no’lu telefonlarına başvurabileceklerdir" denildi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 12:17
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