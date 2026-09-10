Ne ceviz ne pekmez değil aslında yumurtaymış önemli olan... Canan Karatay bile işaret ediyor!

Uzmanlar, çocuklarda beyin gelişiminin tek bir besinle değil, dengeli ve çeşitli bir beslenme düzeniyle desteklenebileceğini belirtiyor. Bu süreçte sofralarda yer verilmesi önerilen besinlerden biri de yumurta olarak öne çıkıyor. Öte yandan Canan Karatay da sık sık yumurta tüketiminin zekaya ve bilişsel becerilere faydalı olduğunu belirtiyor.