Ne ceviz ne pekmez değil aslında yumurtaymış önemli olan... Canan Karatay bile işaret ediyor!
Okulların açılmasıyla birlikte birçok veliyi beslenme telaşı sardı...
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Okulların açılmasıyla birlikte birçok veliyi beslenme telaşı sardı...
Okulların açılmasıyla birlikte birçok veli, çocuklarının ders başarısını ve zihinsel gelişimini destekleyecek besinleri araştırıyor. Ceviz ve pekmez gibi bilinen seçeneklerin yanı sıra, çocukların dengeli beslenmesinde önemli bir yere sahip olan farklı besinler de dikkat çekiyor.
Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte ailelerin gündeminde çocukların okul başarısını destekleyecek beslenme önerileri yer alıyor. Özellikle dikkat süresi, zeka, hafıza ve öğrenme süreçleri için hangi besinlerin tercih edilmesi gerektiği merak ediliyor.
Uzmanlar, çocuklarda beyin gelişiminin tek bir besinle değil, dengeli ve çeşitli bir beslenme düzeniyle desteklenebileceğini belirtiyor. Bu süreçte sofralarda yer verilmesi önerilen besinlerden biri de yumurta olarak öne çıkıyor. Öte yandan Canan Karatay da sık sık yumurta tüketiminin zekaya ve bilişsel becerilere faydalı olduğunu belirtiyor.
Yumurta, kaliteli protein içeriğiyle çocukların büyüme ve gelişim döneminde önemli besinlerden biri olarak kabul ediliyor. İçeriğinde bulunan kolin, beyin gelişimi ve hafıza süreçlerinde rol oynayan önemli bileşenlerden biri olarak biliniyor. Özellikle kahvaltıda tüketilen yumurta, çocukların güne daha dengeli başlamasına yardımcı olabilir.
Çocukların okul döneminde ihtiyaç duyduğu temel besin öğeleri arasında protein, sağlıklı yağlar, vitamin ve mineraller bulunuyor. Yumurta; protein, B grubu vitaminleri ve çeşitli mineraller açısından zengin yapısıyla dengeli beslenmenin önemli parçalarından biri olabilir.
Uzmanlar, çocukların güne mutlaka dengeli bir kahvaltıyla başlamasının önemine dikkat çekiyor. Yumurta; peynir, tam tahıllı ekmek, sebzeler ve süt ürünleriyle birlikte tüketildiğinde daha zengin bir öğün oluşturabilir.
Çocukların zihinsel gelişimi için yalnızca tek bir besine odaklanmak yeterli değildir. Düzenli uyku, hareketli yaşam, yeterli su tüketimi ve dengeli beslenme de öğrenme sürecinde büyük önem taşır. Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Çocukların beslenme ihtiyaçları yaş, gelişim dönemi ve özel durumlarına göre değişebilir.
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