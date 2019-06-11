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İGDAŞ'tan Saadet'in adayına yalanlama!

İGDAŞ, Saadet Partisi’nin İstanbul Adayı Necdet Gökçınar’ın oğullarının işine son verildiğine yönelik iddiaları yalanladı.

11 Haziran 2019 Salı 09:51
İGDAŞ'tan Saadet'in adayına yalanlama!

 yeniakit.com.tr 

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Necdet Gökçınar dün Milli Gazete’de yayımlanan röportajında Borsa İstanbul ve İGDAŞ’ta çalışan 2 oğlunun işlerine son verildiğini ileri sürmüştü.

İGDAŞ yalanladı

"Saadet Partisi İstanbul büyükşehir belediye başkanı adayı olduğum için benim oğlumun işine son verildi." diyen Gökçınar’ın iddiasına İGDAŞ’tan yalanlama geldi. Kurumun Twitter hesabından yapılan açıklamada Gökçınar’ın oğlunun hiç bir zaman İGDAŞ’ta çalışmadığı, İGDAŞ ile Avukatlık Hizmet Sözleşmesi bulunan Gökçınar’ın avukat olan eşinin ise sistemde rutin olarak yapılan iyileştirme çalışmasından dolayı takip dosyalarına geçici olarak erişilemediği belirtildi.

İGDAŞ’ın yaptığı yazılı açıklama şöyle;

"(..) İddia edildiği gibi Saadet Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar’ın oğlunun İGDAŞ’tan çıkarılması söz konusu değildir. Çünkü hiçbir zaman sayın Gökçınar’ın oğlu İGDAŞ’ta personel olarak çalışmamıştır. Dolayısıyla işine son verilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Saadet Partisinin adayı sayın Necdet Gökçınar’ın oğlu R.E. Gökçınar 17 Nisan 2006 yılında İBB’de sözleşmeli memur olarak işe başlamış, 3 Mart 2009’da memur olmuş; 15 Mayıs 2012 tarihinden bu yana ise İBB Tesisler Bakım onarım Müdürlüğünde (657’ye tabi memur) halen mühendis olarak çalışmaya devam etmektedir. Bununla beraber; Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Necdet Gökçınar’ın avukat olan eşinin, İGDAŞ ile Avukatlık Hizmet Sözleşmesi vardır ve halen devam etmektedir. Şirketlerimizin sözleşmeli tüm avukatlarının bulunduğu sistemde rutin olarak yapılan iyileştirme çalışması nedeniyle takip dosyalarına geçici olarak sistem üzerinden erişilememektedir. Bu sistem iyileştirme çalışması şirketimizin tüm avukatları için geçerli olup, adayın eşine yapılan özel bir işlem değildir. Çalışmalar sonuçlanır sonuçlanmaz sistem erişime açılacaktır."

"Mağduriyet edebiyatı bize yakışmaz" demişti

Gökçınar, Millî Gazete'ye verdiği konuyla ilgili şunları söylemişti;

"(...) Mağduriyet seçim kriterlerinden biri değildir. Öyle olsaydı en çok mağdur edilen benim. Mağduriyet yarıştıracak değilim, sadece zihin açmak için söylüyorum. Ben Saadet Partisi İstanbul büyükşehir belediye başkanı adayı olduğum için benim oğlumun işine son verildi. 3 yıldır Borsa İstanbul’da çalışıyordu, performansı da oldukça iyi olmasına rağmen askerden döndükten sonra işten çıkarıldı (...) Yalnız olayın basında farklı şekillerde yer alması dolayısıyla olayın doğru anlaşılması için bazı açıklamalar yapma gereği duyduk. Biz bunu konuşurken İGDAŞ’ın dosyalarını takip eden avukat olan diğer oğlumun kurumla yaptığı sözleşme, hiçbir gerekçe gösterilmeden İGDAŞ tarafından iptal edildi. Bunu ilk defa size söylüyorum. (...)

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 09:51
  1. Necdet Gökçınar
  2. Saadet Partisi
  3. İGDAŞ
  4. Borsa İstanbul

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