  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Dolar o tarihte 25 olacak' iddiasında bulunan Altın Uzmanı İslam Memiş'ten son tahmin: Bunu yapan batar

CHP’Lİ belediyeden YAVAŞ YAVAŞ yalan ve algı oyunu! Önce çürüttü sonra yeniliyoruz dedi

Hani aralıkta 28 olacaktı utanmaz adam! Dolarcı Selçuk kafayı yine çıkardı

ABD vermeyince Türkler yaptı! F-35'lere rakip olacak

Akın akın geliyorlar! Almanya yerine Türkiye'yi seçtiler

Economist itiraf etmek zorunda kaldı! Erdoğan çok güçlü Kimseden izin almıyor

Samimiyet testi için adres gösterildi! Cumartesi annelerine bomba çağrı

Tarihçi Erhan Afyoncu, TB2 SİHA'ları yapan Bayraktar ailesiyle ilgili çarpıcı gerçeği açıkladı: Bunu unutuyorlar

Hem reklam parası aldılar, hem de hakaret ettiler! tv100'de nankörlük, iş bilmezlik, küstahlık hepsi bir arada!

Dünyanın en büyük uçağından rekor kıran test!
Yerel İGDAŞ'tan İstanbullulara çok önemli bir uyarı mesajı gönderildi!
Yerel

İGDAŞ'tan İstanbullulara çok önemli bir uyarı mesajı gönderildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre Marmara bölge geneli, Kıyı ve Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Kuvvetli rüzgar ve fırtına ile geçmesi beklenen akşam öncesi İGDAŞ'tan İstanbullulara çok önemli bir uyarı mesajı gönderildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 17:15:00 -
İGDAŞ'tan İstanbullulara çok önemli bir uyarı mesajı gönderildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya ve Isparta çevreleri ile Hatay'ın güney çevrelerinin yağmur ve sağanak, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara bölge geneli, Kıyı ve Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz’in batısında (Düzce, Bolu) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

PROF. DR. ŞEN'DEN FIRTINA UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında lodos fırtına hızında hasar yapar dikkat. Deniz Ulaşımında aksamalar olabilir. Edremit Körfezi civarında kuvvetli olmak üzere Ege kıyısı ve Batı Akdeniz'de yağmur var. Diğer bölgeler parçalı bulutlu. Sıcaklıklar yükseliyor.

TEKİRDAĞ'DA DENİZ ULAŞIMINA 'LODOS' ENGELİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısında bulunduğu iller arasındaki Tekirdağ'da lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında demirlendi. Denize açılamayıp, teknelerini barınağa çeken balıkçılar da lodosun geçmesini bekledi. Hava sıcaklığının 13 derece olduğu Tekirdağ'da lodosun, cuma gününe kadar yer yer etkili olacağı belirtildi.

İSTANBUL'DA LODOS DENİZ ULAŞIMINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Marmara Bölgesi, bu sabah saatlerinden itibaren güney batı yönlü lodos rüzgarının etkisi altına girdi. İstanbul genelinde saatte 40- 70 kilometre hıza çıkan Fırtına Avcılar Sahili'nde de etkili oldu. Dalgalar, gün boyu kıyıyı vurdu. AKOM önümüzdeki iki gün boyunca etkisini sürdürecek lodos fırtınasında, Eyüp, Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da lodosun şiddetinin yer yer 80 km hıza çıkabileceği uyarısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23