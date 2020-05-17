İGDAŞ ödenmeyen doğalgaz faturaları ne olacak?

İGDAŞ'ın Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararıyla 30 günlük süreyi aşan faturalarının iptal edilmesi bekleniyor. İGDAŞ, ödenmeyen faturaları iptal ederek, 30 güne karşılık gelecek yeni faturalar düzenlenmesi için çalışma başlattı. Abonelerin talep etmesi halinde, ödenmiş faturalar da 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek, hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacak. İGDAŞ müşteri hizmetleri aranarak İGDAŞ fatura ödeme ya da İGDAŞ ile ilgili herhangi bir sorun bildirilebilir. Yapılan müracaatlar 24 saat içinde işleme alınıyor. İGDAŞ çağrı merkezi numarası 444 36 36'dır.

Faturalar geri mi ödenecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle İGDAŞ'ın 30 günü aşan fatura düzenlenmesine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yeni bir açıklama geldi.

İGDAŞ, ödenmeyen faturaları iptal ederek, 30 güne karşılık gelecek yeni faturalar düzenlenmesi için çalışma başlattı. Abonelerin talep etmesi halinde, ödenmiş faturalar da 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek, hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacak.

Koronavirüs salgını sürecinde, doğalgaz sayaçlarının okunmasında mücbir sebeplerden dolayı aksaklıklar yaşanması, 30 günü aşan faturalar düzenlenmesine yol açmıştı. Faturalar gerçek tüketim bedelleri üzerinden düzenlenmiş olmakla beraber, EPDK'nın uyarısı üzerine harekete geçen İGDAŞ, ödenmeyen faturaları iptal ederek, 30 güne karşılık gelecek yeni faturalar düzenlenmesi için çalışma başlattı. Abonelerin talep etmesi halinde, ödenmiş faturalar da 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek, hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaşanan süreç ve yeni düzenlemeye ilişkin kamuoyuna bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Son dönemde kamuoyuna yansıyan gelişmeler doğrultusunda bir açıklama ihtiyacı duyulmuştur.

Doğal gaz dağıtım piyasası, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mevzuatlarıyla düzenlenmiş bir piyasadır. Dolayısıyla doğal gaz fatura bedelleri, mevzuatın belirlediği tarifelere uygun olarak belirlenmektedir.

Ancak, koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart tarihinden itibaren olağanüstü koşullar yaşanmaya başlanmıştır. Gerek çalışanlarla ilgili Hükümetçe yapılan idari düzenlemeler, gerek salgından çalışanların etkilenmesi ve hatta bir kısım vatandaşlarımızın tedbiren sayaç okunmasına izin vermemesi nedenleriyle sayaç okuma faaliyeti bu dönemde normal zamanlara göre daha zor gerçekleşmiş, fatura süreleri elde olmayan nedenlerle uzamıştır. Nisan ayında sekiz gün sokağa çıkma yasağının yaşanmış olması da bu dönemi etkileyen bir başka önemli sebeptir.

Sonuç olarak faturalar gerçek tüketim değerleri üzerinden oluşturulmuş olsa da bu dönemde daha uzun bir süreyi kapsamıştır.

EPDK'nın uyarısı üzerine ödenmeyen faturalar iptal edilerek 30 günlük faturalar düzenlemek için çalışma başlatılmıştır.

Buna göre yeni fatura bedeli, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek; hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır.

Ödenmiş faturalarda da esasen gerçek tüketimden kaynaklanan bedel ödenmiş olmakla birlikte; abonelerimizin talebi halinde, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek; hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır. Bu durumda, bakiye tüketim için ödenmiş tutar sonraki faturadan mahsup edilebileceği gibi talep halinde iadesi sağlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."