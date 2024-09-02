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Ekonomi İGA rakamları açıkladı! Ağustos ayında 7,7 milyon yolcu ağırladı
Ekonomi

İGA rakamları açıkladı! Ağustos ayında 7,7 milyon yolcu ağırladı

Yeniakit Publisher
2024-09-02 22:05:00 -
İGA rakamları açıkladı! Ağustos ayında 7,7 milyon yolcu ağırladı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın ağustosta 46 bin 939 uçuşla, 7,7 milyon yolcuya ev sahipliği yaptığını açıkladı.

Bilgen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havalimanının ağustos ayı yolcu verilerini açıkladı.

Bu rakamın önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Bilgen, "46 bin 939 uçuşun başarıyla tamamlanması ve 7 milyon 720 bin 134 yolcunun ağırlanması, İGA ekibimizin sürekli gelişen performansının ve sağlam altyapımızın somut göstergeleridir. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyor ve bu ivmeyi her ay artırarak sürdüreceğimize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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