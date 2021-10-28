İftiracılar sus-pus oldu! Hani AKM’nin yerine AVM dikilecekti?

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Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yarın açılacak olması, sol zihniyetin yalan ve iftiralarını bir defa daha akıllara getirdi. Yıllarca “AKM’nin yerine AVM dikilecek” çığırtkanlığı yapanların yeniden inşa ve ihya edilen dev sanat merkezinin açılacak olması karşısında sessizliğe gömülmesi ise dikkat çekti.

Yalanları tek tek ifşa oldu

Sosyal medya kullanıcıları, CHP kurultayında ayakkabılarını fırlatıp masanın üzerine çıkarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu elleri patlayıncaya dek alkışlayan eski Hürriyet yazarı Tufan Türenç’in “AKM’yi yıkıp AVM, otel yapma niyetleri var” tweet’inin yanı sıra tiyatro yönetmeni ve tiyatro-dizi oyuncusu Kemal Başar’ın “Gezi Parkı’na 10 ağaç daha dikip AKM’yi AVM yapacaklar gibi geliyor ya, dur bakalım” paylaşımını anımsatarak solak utanmazlığına vurgu yaptı. Terör örgütü PKK’ya bugüne kadar tek laf etmeyen sanatçı müsveddesi Orhan Aydın’ın “Susan dilsiz şeytandır. AKM halkın malıdır. Yerine AVM-otel yapmak cinayettir” paylaşımı da bir kez daha gündeme geldi.

Hedef kaydırmayı gördün mü Koray?

“AKM yüzsüzleri”ni gözler önüne seren paylaşımlar arasında en fazla dikkat çekeni ise AK Parti’nin yüzde 49,50 oy aldığı 1 Kasım 2015’teki genel seçimler öncesi FETÖ’nün kapatılan yayın organı Samanyolu TV’ye çıkıp “Yüzde 40 aldıklarına bile zil takıp oynayacaklar. Yüzde 47 oy alsınlar akademisyenlikten istifa ederim” açıklaması yapan, fakat istifa etmeyen CHP danışmanı, yazar Koray Çalışkan’ınki oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Çalışkan’ın “AKM’yi yıkacağız, opera binası yapacağız söylemi hedef kaydırma oluyor. Aman dikkat. Movingle çatıya bir müzik salonu, aşağıya AVM…” tweet’ini hatırlatıp “Hedef kaydırmayı gördün mü Koray” yorumunu yaptı.

AKM yalancılarının paylaşımlarından bazıları