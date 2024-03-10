İftardan sonra ara öğün sağlıklı mı?

Ramazan ayında sağlıklı beslenme hakkında bilgi veren Uzman Diyetisyen Yıldız, bu ayda bilinçli beslenme ve sağlıklı oruç tutma konularında önemli noktalara vurgu yaptı. Yıldız, şu önerilerde bulundu:

"- Üç Öğün Beslenme: Gün içinde en az üç öğünü tamamlamak önemlidir. Sahur öğününün atlanmaması, açlık süresini uzatarak gün içinde daha verimsiz olmasını engeller. İftar ile sahur arasına bir ara öğün eklemek de dengeli beslenmeyi destekler.

- Öğün planı: İftar artı ara öğün artı sahur şeklinde olmalıdır. Ara öğünde 1 porsiyon meyve, 10 adet badem, 1 bardak süt tercih edilebilir. Haftada 1 gün bu ara öğün yerine hafif sütlü tatlı tercih edebilirsiniz. Bunlar; güllaç, 2 top sade dondurma, sütlaç, puding, muhallebi olabilir.

- Sahurun Önemi: Sahurda hafif bir kahvaltı yapmak veya çorba, az yağlı sebze yemekleri tercih etmek, gece metabolizma hızının düşmesi ve kilo alma riskini azaltabilir. Sahurda yenilen yemek, iftara kadar vücuda enerji verir. Bu nedenle sahur öğününe özen gösterilmeli ve sadece su içerek değerlendirilmemeli, mutlaka doğru besinlerle yeterli bir öğün sağlanmalıdır."

İftarın düzeni hakkında konuşan Yıldız, "İftara bir çorba ile başlamak ve ardından yavaşça yemek tüketmek, mide ve kalp sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir. . İftarda az yağlı, az baharatlı besinler tercih edilmeli. Lokmalar en az 15-20 defa çiğnenmeli ve gerekirse iftar daha küçük öğünlere bölünüp mide rahatlatılmalıdır. Diğer önemli noktalar; iftar ve sahur arası en az 2-2,5 litre su tüketilmelidir. Ramazan ayında mideyi rahatsız etmemek ve kalori alımını kontrol etmek için ızgara, fırınlama, haşlama veya buğulama gibi pişirme yöntemleri kullanılmalı. Yemeklerde az tuz kullanılmalı, tuz alımınıza dikkat etmeli ve özellikle sahurda tuzlu yiyeceklerden uzak durulmalı. Yemeklerimizi yavaş yemeli, muhakkak sahur yapmalı ve üç öğün gibi beslenmeye dikkat etmeli, aşırı yağlı, şekerli, tuzlu yiyeceklerden uzak durmalı ve su yerine asitli ve şekerli içecekler tüketmemeli. Reflü, kabızlık gibi problemleri önlemek için kafeinden uzak durulmalı ve yemek sonrası hemen yatılmamalı. Kronik sağlık sorunları yaşayan hastalar ise doktoruna danışarak süreci yönetmeli" dedi.

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