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Sağlık İftarda et mi sebze mi tüketilmeli?
Sağlık

İftarda et mi sebze mi tüketilmeli?

Yeniakit Publisher
2024-03-10 15:58:00 -
İftarda et mi sebze mi tüketilmeli?

Ramazan ayını mide ve sindirim sorunları yaşamadan tamamlamak isteyenler, et ve sebze yemeklerine beslenmelerinde ne kadar yer ayırmaları gerektiğini merak ediyor.

On bir ayın sultanı Ramazan’da ülkemizin bu yıl ortalama oruç süresi 13 saat olacak. İEÜ Medical Point Hastanesi Fonksiyonel Tıp Ünitesi Bölümü Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Yeşilyaprak, oruç tutacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Sahurda yenilecek olan yiyeceklerin gün içinde çok önemli olduğuna değinen Yeşilyaprak, “Sahurda yapılacak ufak bir değişiklik, günlük tokluk süresini artırabilir. Sahurda ilk çatalı karbonhidrat kaynaklarından almak yerine sebze yemekleri veya salatadan almak, kan şekerinin daha yavaş yükselmesini sağlayacak ve bu da oruçluyken tokluk süresini artıracaktır. Sahurda tüketilecek zeytin, zeytinyağı ve avokado gibi tercihler de gün içinde daha dinç ve enerjik hissetmenize yardımcı olacaktır. Öte yandan sahura kalkmadan oruç tutmak da ciddi zararlar doğurabilir. Uzun süreli açlık kişide ciddi miktarda ani şeker dalgalanmalarına yola açar. Bu da halsiz ve yorgun hissettirebilir. Mutlaka sahur yapmalısınız” ifadelerine yer verdi.

Şerbetli tatlı yerine hurma

İftardan yaklaşık yarım saat sonra spor yapılması gerektiğinin altını çizen Yeşilyaprak, “İftarda bir anda yemeğe yüklenmemek gerekiyor. Yavaş yavaş ve çiğneyerek tüketmek gerekiyor. Uzun süre susuz kalan vücuda mümkün olduğu kadar abartmadan 1 su bardağı su ile başlayın. Fazla su içmek iftarda yemek yemenizi ve mide enzimlerinizin çalışmasını olumsuz etkileyebilir. Şerbetli tatlılar yerine kan şekerimizi yavaş yükseltecek hurma, ceviz, balkabağı veya ayva tatlısı gibi tercihler yapılabilir. İftar yaptıktan sonra 30 dakika dinlenilip yapılacak olan yürüyüşler de sindirim sistemine yardımcı olacaktır” diye konuştu.

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