İftara yetişmek isterken ölümden döndüler: 12 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde işten çıkan tekstil işçilerini taşıyan minibüsün işçileri iftara yetiştirmek isterken bir evin duvarına çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.
Bağlar ilçesinin kırsal Tellikaya Mahallesi Halit Bin Velid Bulvarında tekstil işçilerini taşıyan minibüs, işçileri iftara yetiştirmek isteyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.