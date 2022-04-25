İftar yemeğinde siyaset yapan Cemal Enginyurt cevabını aldı! Araya Haşim Kılıç girdi

Kırşehirliler Vakfı tarafından her sene düzenli olarak gerçekleştirilen iftar programı bu yıl da düzenlendi. Yoğun ilgi gösterilen ve Ankara Hakim Evi'nde yapılan iftara başta Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya olmak üzere çok sayıda siyasi katıldı.

Medya Ankara'da yer alan habere göre iftar programı nedeniyle selamlama konuşması için kürsüye giden Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Partili Hacı Turan'ı da hedef alarak iktidarı eleştirmeye başladı. Bu sırada Hacı Turan'dan da Enginyurt'a cevap geldi.

"Edep ile konuşulması gerekirdi"

Turan, "Her alanda siyaset yapılmamalı. Ahilik düsturu ve edep ile konuşulması gerekirdi" ifadelerini kullandı. Turan, her partiden insanla oturabileceklerini belirterek, Millet İttifakı'ndan belediye başkanı seçilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'na desteğe hazır olduklarını dile getirdi.

İki tarafı yatıştıran isim ise Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç oldu.