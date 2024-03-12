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Sağlık İftar sonrası yakılan sigara ölüme yol açabilir! Uzmanlardan hayati uyarı
Sağlık

İftar sonrası yakılan sigara ölüme yol açabilir! Uzmanlardan hayati uyarı

Yeniakit Publisher
2024-03-12 20:11:00 -
İftar sonrası yakılan sigara ölüme yol açabilir! Uzmanlardan hayati uyarı

Ramazan ayı sigara bırakmak için iyi bir fırsat olurken; KOAH Hastaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mecit Süerdem'den iftar sonrası sigara yakanlarla ilgili korkutan açıklama geldi. Süerdem, iftar sonrası içilen sigaraların beyin kanaması, inme hatta kalp krizine yol açabileceğine işaret etti.

11 ayın sultanı Ramazan, sigara bırakmayı düşünenler için iyi bir fırsat iken; iftar sonrası sigara içenlerle ilgili korkutan bir uyarı geldi.

KOAH Hastaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mecit Süerdem, iftardan sonra içilen sigaranın sağlığa yönelik risklerini anlattı.

Sigara bağımlılığının Ramazan ayında çok ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade eden Prof. Dr. Süerdem, "Sigara her zaman sağlığa zararlı tabii şüphesiz. Fakat oruç tutan sigara bağımlıları için Ramazan ayı önemli sorunlar yaratabiliyor. Birincisi nikotin eksikliğine bağlı yoksunluk belirtileri yaşanması. Bu belirtler baya sıkıntı verici. Bir kere sigara içme isteği çok artıyor nikotin alınmadığı için. Oruç saatleri de oldukça sıkıntılı geçiyor. Huzursuzluk ortaya çıkıyor, psikolojik zorlanmalar sonucunda kaygı, depresyon ve stres meydana geliyor. Oruç tutan sigara bağımlısı bir kişinin kişiliğinde oruç saatlerinde çok önemli değişiklikler oluyor. Eski mehmet gidiyor yerine yeni mehmet geliyor. Her şeye öfkelenen tepki veren, suratı asık kaşları çatık bir insan modeli karşımıza çıkıyor. Tabii yakınında bulunan insanlar da bundan çok olumsuz etkileniyorlar. Bütün bunların nikotin alamaması. Baş ağrısı oluyor, aşırı yorgunluk oluyor. Oruç tutmakta zorlanıyorlar, acaba tutmasam mı diyenler oluyor. Hatta orucu bırakanlar da oluyor." açıklamasında bulundu.

Beyin kanaması ve inme ile sonuçlanabilir

Kişinin hipertansiyonu varsa iftar sonrası sigara tüketiminin ani tansiyon yükselmesine hatta beyin kanaması ve inme geçirmeye kadar gidebileceğini söyleyen Süerdem, "İkincisi ise iftar saatini büyük bir hevesle bekleyen sigara bağımlıları, artan nikotin ihtiyacını gidermek için iftardan sonra hatta iftarı bitirmeden yemek ortasındayken aşırı bir sigara tüketmeye başlıyorlar. Bakın bu durum çok ciddi riskler taşıyor. Açığı kapatmak için üst üste sigara içimi olabiliyor. Düşünün bu kişinin hipertansiyonu varsa eğer ani tansiyon yükselmesi ve bir anda yemeği de fazla yediği için beyin kanaması ve inme ile bu süreç sonuçlanabilir. Ciddi bir risk var burada." şeklinde konuştu.

"Damarlarda daralmaya ve dolayısıyla kalp krizine neden olabiliyor"

Prof. Dr. Mecit Süerdem son olarak iftar sonrası çok sayıda sigara içmenin damarları daraltacağına vurgu yaptı.
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Damarların daralmasıyla birlikte ortaya kalp krizi riski çıktığını da sözlerine ekleyen Süerdem şunları söyledi:

Bir diğer risk ise kısa sürede çok sayıda sigara içmek ve yoğun nikotin alımı, damarlarda daralmaya ve dolayısıyla kalp krizine neden olabiliyor. Bu da bir diğer ciddi risk. Ramazan ayı sigarayı bırakmak için çok uygun bir dönem. Ramazan ayıyla birlikte oruç tutan sigara bağımlıları sigara konusunu yeniden düşünmeye başlarlarsa Ramazan ve oruç dönemi çok önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

Kaynak: Ensonhaber

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