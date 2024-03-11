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Yerel İftar saatinde sürücüler arasında çekiçli bıçaklı kavga
Yerel

İftar saatinde sürücüler arasında çekiçli bıçaklı kavga

Yeniakit Publisher
2024-03-11 21:32:00 -
İftar saatinde sürücüler arasında çekiçli bıçaklı kavga

Beylikdüzü E-5 Karayolu’nda iftar saatinde trafikte kalan sürücüler arasında bıçaklı çekiçli kavga çıktı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ekrem İmamoğlu'nun iş bilmezliği nedeniyle ulaşım sorununun yaşandığı İstanbul'da özellikle iftar saatinde artan trafik, sürücüler arasında gerilime neden oldu. E-5 Karayolu Esenyurt-Beylikdüzü yol ayrımında iftara dakikalar kala trafikte kalan sürücüler arasında yol verme kavgası çıktı.

Bıçak ve çekiçle saldırdılar

Arabasından bıçakla inen şahsa diğer sürücü çekiç ile karşılık verdi. Çekiçle aracından inen sürücü, diğer şahsı tekmeledi. Kavga, diğer sürücülerin araya girmesiyle büyümeden sonlandı. Kavga anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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