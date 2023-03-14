İflasın korkusu: İflas için sırada hangi banka var? ABD borsaları toparlanmaya çalışıyor! Peş peşe adımlar

ABD piyasaları geçen haftadan beri büyük bir krizin içine girmiş bulunmakta. Ülkenin büyük bankalarından olan Silicon Valley Bank (SVB) ve Signature Bank'ın iflası üzerine büyük bir ekonomik kargaşa başladı. Hükümet, iki bankanın iflasından dolayı bankacılık sisteminde yaşanacak olası endişeleri yatıştırmak ve bankacılık sistemine güveni yeniden sağlamak üzere bir dizi acil önlem almaya gitti. ABD Başkanı Joe Biden da yaptığı açıklamada, bu tarz iflas durumlarıyla tekrar karşılaşmamak için büyük bankaların denetimini ve düzenlenmesini güçlendirmek, piyasada yaşanan endişeleri gidermek için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.

PİYASALAR BUGÜN TOPARLANMAYA BAŞLADI

Yapılan açıklamalar ve atılan adımlar, bugün itibarıyla etkisini göstermeye başladı. Nitekim her iki bankanın iflasından büyük etkilenen ve çift haneli değerlere düşen ABD'nin bölgesel bazdaki borsa piyasaları, bugün değer kazanarak toparlanmaya başladı. Aynı şekilde bankalardaki hisseler, SVB'nin Cuma günü iflas etmesinden bu yana yaşadığı kayıpların bir kısmını geri almayı başardı. Bankacılık sektöründe küresel bir etki yaratan SVB ile Signature Bank'ın iflasından sonra Avrupa ve Asya'daki bankalar da tedbir amaçlı adımlar atmaktan geri durmadı. Bu da piyasaların düzelmesine yardımcı olan başka bir faktör oldu.

2008'DEN BU YANA EN BÜYÜK KRİZ OLARAK GÖRÜLÜYOR

SVB, ABD'nin en büyük 16. bankası konumundaydı. SVB'nin iflası, 2008'deki ekonomik krizden bu yana en büyük banka başarısızlığı olarak kabul ediliyor. SVB'nin ardından ülkenin en büyük 28. bankası konumunda olan Signature Bank'ın haftasonu iflasını açıklamasından sonra piyasalar daha da endişelendi. Piyasalar her ne kadar toparlanıyor olsa da, uzmanlar, çöküşün başka bankalarda da görülebileceği uyarısında bulunuyor. kamugundemi'ne göre: Ayrıca ABD'li savcıların SVB'nin iflasıyla ilgili bir soruşturma başlattığı da belirtmekte.

Öte yandan 2008 krizini tahmin eden finans uzmanı Robert Kiyosaki, SVB'nin ardından İsviçre bankası Credit Suisse'in de batabileceğini belirtti...

ABD’nin en büyük bankalarından Lehman Brothers'ın 2008'deki çöküşünü öngören analist ve yatırımcı Robert Kiyosaki, Zürih merkezli Credit Suisse'nin iflas edeceğini düşündüğünü söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fox Business televizyonuna konuşan Kiyosaki, “Sorun tahvil piyasasında... Yıllar önce Lehman Brothers'ın iflasını öngörmüştüm ve sanırım bir sonraki banka Credit Suisse olacak... tahvil piyasası çöküyor” ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Silicon Valley Bank’a kayyum atandığını bildirmişti.

SVB'nin iflası, 2008 küresel finans krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu.

SON DURUM HİSSELER DİPTE

Dün de İsviçreli yatırım bankasının hisseleri, İsviçre borsasındaki ilk işlemlerde tarihi dip seviyeye düşmüştü. İsviçreli bankanın hisseleri dün yüzde 8'den fazla düşmüştü. Bankanın hisselerinde düşüş bugün de sürdü. Banka 2,15 frankla tarihi dip seviyesine geriledi.

ABD'li Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) geçen hafta iflas etmesinin ardından uygulamaya alınan düzenlemeler de bankacılık hisseleri üzerinde baskı oluşturdu.

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