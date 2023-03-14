Akaryakıt fiyatları! Akaryakıt ve otogaz alacaklar İstanbul, Ankara, İzmir fiyatı! Akaryakıta yeni indirim geliyor!

Akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan artışlar sonrasında akaryakıt kampanyaları araştırılmaya başladı. Bu kapsamda akaryakıt ve otogaz alımında 60 TL detayı dikkat çekti. Tüm sürücüleri ilgilendiriyor…Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve birçok ekonomik, politik gerilim akaryakıt sektörünü etkilemeye devam ediyor. Yurt içinde ise döviz kurunda yaşanan hareketlilik, enflasyon ve vergiler gibi unsurlar akaryakıt fiyatlarını ciddi bir artış yaşamasına neden oldu.

Araç sürücülerini yakından ilgilendiren benzin ve motorin fiyatları da hafta içinde çok kez değişime uğruyor.

BRENT PETROL 80 DOLAR SEVİYESİNE DÜŞTÜ

Son olarak sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iniş ve çıkışlı devam eden fiyatlarla ilgili araç sahiplerini sevindiren bir haber geldi.

Brent petrol fiyatı 80 dolar seviyesine kadar geriledi.

MOTORİNE 71 KURUŞLUK İNDİRİM

Bu kapsamda bu gece yarısından itibaren motorin grubunda 71 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Benzin grubunda ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,59 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.

DEPODA 45 TL FARK EDECEK

Bu indirimle birlikte İstanbul'da 60 litrelik deposu olan bir aracın deposu bin 295 liraya dolarken bu fiyat indirimle bin 252 liraya düşecek. Böylelikle depoda 45 lira fark olacak.

Pompa fiyatları arka arkaya gelen indirim ve zam haberleri ile sürekli değişmeye devam ederken sürücüleri sevindirecek yeni bir haber paylaşıldı. BP’den gelen kampanya ile akaryakıt ve otogaz alımının 60 TL daha avantajlı olacağı belirtildi.

AKBANK VE BP İMZALARI ATTI!

Akbank ve BP tarafından yeni bir ortak kampanyaya imza atıldı.

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