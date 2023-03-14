Altın fiyatları 'uçtu' son durum! Doları altını olan olmayanlar: 14 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram altının rakamı, çeyrek, yarım altın kaç TL, ne kadar?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 14 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Altın fiyatları ABD'li bankaların iflas açıklamaları ile birlikte son 1.5 ayın zirvesine tırmandı. Ons altın, destek seviyelerini koruyarak değişiklikler sergilerdi. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

Altının onsu 1.905,6 dolar. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 1.905,6 dolardan işlem görüyor. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 1 milyon 179 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1 kazanımla 1 milyon 169 bin liradan tamamladı

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırmayacağına yönelik beklentiler öne çıksa da gelecek hafta yapılacak toplantıda yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceği öngörülüyor.

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BIST 100 endeksi, yüzde 2,18 değer kaybetti

Gün içinde en düşük 5.207,32, en yüksek 5.347,89 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 115,87 puan ve yüzde 2,18 değer kaybederek ve tamamladı.

Sanayi endeksi kayıpta

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,50, hizmetler endeksi yüzde 2,10, sanayi endeksi yüzde 2,41 değer kaybetti.

Altın fiyatları yükselişe geçti. ABD’de yaşanan banka iflasları güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdı. Ons altın, küresel piyasalardan gelen haberler sonrası 1 buçuk ay aradan sonra 1900 dolar seviyesini aştı. Ons altındaki yükseliş gram altına da yansıdı. Gram altın bin 187 lira seviyesini gördü.

İç piyasada kâr satışları geldi

Altında yaşanan yükseliş iç piyasayı da hareketlendirdi. Altının yükselişini fırsat bilen bazı vatandaşlar kâr satışı için Kapalıçarşı’nın yolunu tuttu. Kapalıçarşı’da çeyrek altın bin 945 lira, yarım altın 3 bin 888 lira, tam altın 7 bin 751 liradan satılıyor.

Altında yükselişle birlikte kâr satışlarının görüldüğünü ifade eden Kapalıçarşı kuyumcusu Can Güzeliş, "Ons altının 1900 dolar seviyesini kırmasıyla gram altın bin 180 liralara kadar çıktı. İç piyasada kâr satışları da geldi. Altın yatırımcısına her zaman için altının güvenli bir liman olduğunu söylemek istiyorum. Altında ilerleyen dönemlerde yukarı yönlü hareketler bekliyoruz. Panik satışları yapmasınlar, altını uzun vadeli olarak düşünsünler. Gram altın bin 180 liradan, çeyrek altın bin 920 liradan, yarım altın ise 3 bin 840 liradan işlem görüyor" dedi.

Altında yaşanan hareketlilik ile ilgili açıklama yapan Güzeliş, "Uluslararası piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak altın yükselişe geçti. ABD’de bankacılık krizi yaşanması gram altının yükselişinde etkili oldu. ABD hükümeti bu bankalardaki mevduat sahiplerini koruyacağını açıkladı. halk54'de aktardığı haberde şu ifadelere yer verildi. Bu açıklamayla dalgalanma biraz olsun azaldı diyebiliriz. Bu krizle paraya olan güven sarsıldı. Dolayısıyla altın gibi fiziksel emtialara ilgi arttı. Altın güvenli liman olarak görüldüğü için talep arttı. Uzun bir aradan sonra ons fiyatı 1900 dolar seviyesini kırdı. Bu da TL bazında altının yukarı yönelmesine sebep oldu" ifadelerini kullandı.

14 MART 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER

ABD Doları: 18,9738 (Alış) - 18,9756 (Satış)

EURO: 20,3622 (Alış) - 20,3677 (Satış)

STERLİN: 23,0291 (Alış) - 23,1446 (Satış)

1 DOLAR = 18,97 TL

14 Mart Salı 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.163,82

Gram altın satış: 1.164,06

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.922,00

Çeyrek altın satış: 1.939,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.844,00

Yarım altın satış: 3.878,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.664,00

Tam altın satış: 7.726,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.833,00

Cumhuriyet altını satış: 7.951,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.868,00

Ata altın satış: 7.925,00

Brent ham petrolün varil fiyatı: 79,7 dolar

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,8 düşüşle 79,7 dolardan işlem görüyor.