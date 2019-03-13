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İflas eden Pamukkale hakkında kritik karar

İflas kararı verilen Pamukkale Turizm için alacaklıların büyük bir bölümü, şirket faaliyetinin devamı yönünde oy kullandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 17:04
İflas eden Pamukkale hakkında kritik karar

60 yıla yakın geçmişi bulunan Pamukkale Turizm (A Pamukkale Taşımacılık Tur. Tic. Limited Şti) adına yapılan konkordato başvurusunda mahkeme iflas kararı vermişti. Mahkemenin verdiği iflas kararı sonrası dosya İzmir İflas Müdürlüğünde gönderildi.

12 Mart'a gün verildi

Hürriyet'te yer alan habere göre; iflas müdürlüğü, 1. Alacaklılar Toplantısı için 12 Mart'a gün verdi. Anılan toplantıda, alacaklıların vereceği karar şirketin bundan sonraki süreci için belirleyici olacaktı. Yapılan oylama sonrası, şirket alacaklılarının yüzde 83'ü, Pamukkale Turizm'in faaliyetlerinin devamı yönünde oy kullandı. Alacaklıların yüzde 12'si ise çekimser kaldı.

3 bin 500 çalışanı var

Bu kararla birlikte, şirket faaliyetleri, iflas masası denetiminde yürütülecek. Türkiye genelinde 600 otobüs ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan şirketin 3 bin 500 kadar çalışanı bulunuyor.

Şirketin iflasına ilişkin verilen karara yapılan itiraza ilişkin süreç ise, İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde devam ediyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:04
  1. Pamukkale Turizm
  2. Pamukkale
  3. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi

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