IFFHS'den olay Messi ve Ronaldo anketi! Tartışmalara son noktayı koydular...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi için çok konuşulacak bir anket yayınladı.

Katar 2022 Dünya Kupası'nda tüm gözler Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi üzerindeydi. Dünya Kupası öncesi yayınlanan tahminlerde Portekiz ve Arjantin'in final oynayacağı öngörülerinde bulunulmuştu.

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'na çeyrek final aşamasında veda ederken Lionel Messi, Arjantin'le kupaya uzandı. Tüm zamanların en iyi futbolcusu tartışmalarını Messi lehine değiştiren Dünya Kupası zaferi sonrası Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) iki süperstar hakkında bir anket yayınladı. İşte ayrıntılar...

2022 Katar Dünya Kupası'na büyük umutlarla giden Portekiz Milli Takımı, Cristiano Ronaldo'nun hayal kırıklığı yarattığı turnuvaya çeyrek final aşamasında veda etmişti. Ronaldo, Fas karşılaşmasının ardından gözyaşlarını tutamamıştı.

Milliyet'e göre; Portekiz Milli Takımı'nın Dünya Kupası öncesinde Ronaldo ekseninde yaşadığı problemler ise turnuvaya damga vuran olaylar arasında yer almıştı. Piers Morgan'a verdiği röportajda eski kulübü Manchester United hakkında çok konuşulacak ifadeler kullanan Ronaldo'nun Bruno Fernandes ile arasında soğuk rüzgarlar esti.

Ronaldo'nun ayrıca Portekiz Milli Takımı'nın antrenmanı esnasında Manchester City forması giyen Joao Cancelo ile aralarında yaşananlar da büyük tartışmalara yol açmıştı.

MESSİ, ARJANTİN'LE TARİH YAZDI

Futboldaki ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'nun çeyrek finalde elendiği turnuvaya damga vuran Lionel Messi, Arjantin'le Dünya Kupası'nı kazandı. Turnuvanın başından finale kadar ülkesinin milli takımını sırtlayan Lionel Messi, 7 gol 3 asistle yıldızlaştı.

Lionel Messi profesyonel kariyerinde ilk kez Dünya Kupası sevinci yaşadı.

TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİ TARTIŞMASI

Lionel Messi'nin Arjantin'le Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından GOAT (Tüm zamanların en iyisi) tartışmaları yeniden alevlendi. Birçok futbol otoritesi Messi'nin kupa koleksiyonundaki son parçayı da kazandığını ve bireysel kazanımlar olarak Ronaldo'nun önünde olduğunu ifade etti.

Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazanması sebebiyle Portekizli yıldızı Messi'nin önünde görenler de bu tartışmalara katıldı.

IFFHS'DEN OLAY ANKET: RONALDO MU MESSİ Mİ?

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) Cristiano Ronaldo'nun hem kulüp müsabakaları hem de milli takımlar açısından uluslararası düzeyde gelmiş geçmiş en iyi golcü olduğunu öne sürdüğü bir araştırma yayınladı.

Portekizli süperstar, uluslararası kulüp müsabakalarında 152 ve Portekiz için 118 gol atarak toplam 270 gol attı.

İkinci sırada yer alan Lionel Messi, toplamda 35 gol daha az attı. Messi kulüpler düzeyinde 137 ve Arjantin Milli Takımı'nda 98 gol attı.

Polonyalı Robert Lewandowski, 27 futbolcunun yer aldığı listede Ronaldo ve Messi'nin ardından üçüncü sırada yer aldı. IFFHS'nin yayınladığı ankette Raul, Gerd Müller, Ali Daei ve Puskas gibi isimler de yer aldı.