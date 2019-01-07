İffetsize, Yunan’a yargı kıyağı

Yargı mekanizması aileler üzerinde ‘Demokles’in kılıcı’ gibi sallanmaya devam ediyor. Boşanma vakalarında çocuğun velayetini, iffetsiz hayat sürmeleri durumunda dahi kadına veren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin başını çektiği yargı mercilerinin, söz konusu “gâvur baba” olunca ise tam tersi yönde kararlara imza attığı belirlendi.

İffetsiz de olsa velayet kadına!

Yuva yıkım ekibi gibi çalışan yargı mercileri, aile problemlerini derinleştirdikçe derinleştiriyor. Erzurum’da kocasını aldatan iffetsiz kadına çocukların velayetinin verilmesine hükmeden Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, büyük tepki çekti. Kadının sadakatsizliği nedeniyle boşanan çiftin çocuklarının velayetini, “annenin bu yaşam tarzının, çocukların bedeni, fikri ve ahlaki gelişmeleri bakımından ciddi risk teşkil edeceği” gerekçesiyle babaya veren yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, iffetsiz duruma rağmen 2 çocuğun velayetini kadına bıraktı.

Çocuğu aşüfteye bıraktılar

Benzer bir kararın da 2018 yılında İzmir’de verildiği öğrenildi. İzmir’de bir gece kulübünde konsomatrislik yapan R.E. isimli kadının, 6 yıllık evliliğini bitirerek çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini istediği bildirildi. İzmir 16. Aile Mahkemesi’nin Ekim 2018’deki kararında, çiftin 5 yaşındaki oğlunun velayetinin “Anne ne iş yaparsa yapsın, bir çocuğun anne şefkati ve sevgisine ihtiyacı vardır” denilerek kadına verdiği kaydedildi.

Baba ‘Yunan’ olunca iş değişti

Yargı mekanizması, velayet davasını açan “gâvur baba” olunca ise kadın yanlısı tutumundan vazgeçiyor. İffetsiz durumlarda kadınların tarafında yer alan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin, Yunan eşinden boşanan Türk kadının çocuğunun velayetinin Yunanlı’ya verilmesi yönünde karara imza attığı belirlendi. Türk anne Dilek Güneş ile Selanikli Georgios Tsakiridis’in evliliği sırasında dünyaya gelen kızları 3 yaşındaki Melis için verdikleri velayet mücadelesinde, Atina Aile Mahkemesi’nin anneyi haklı bularak velayetin anneye verilmesine hükmettiği öğrenildi. Ancak son sözü söyleyen Yargıtay, Aralık 2018’de küçük kızın velayetinin Yunanlı adama verilmesini karara bağladı. Anne Dilek Güneş, “3 yaşındaki kızımın bana ihtiyacı olduğu bir durumda o nasıl yaşadığı kentten bile değil, ülkeden alınıp götürülebilir” dedi.

Yargıtay bunu hep yapıyor

Ömer Uğur Gençcan başkanlığındaki Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin tuhaf kararlarını daha önce de kamuoyuna taşıyan Akit, 8 Kasım 2018’de “Yargıtay yıkım ekibi gibi” manşetiyle çıkmıştı. 2. Hukuk Dairesi’nin başını çektiği tuhaf boşanma kararları, genellikle kadın lehine gözükürken, mevzu dini hassasiyetler olunca ters yönde kararlara imza atıldığına dikkat çekilmişti. Eşe “hişt” denilmesini, eve misafir getirilmesini, bir süreliğine yatağın ayrılmasını boşanma gerekçesi sayarak çiftleri ayıran Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin, eşinin “tesettürden çık” baskısına olumsuz karşılık veren mütedeyyin kadının davranışını boşanma gerekçesi saymış ve bunun ‘din özgürlüğünün ihlali’ olmadığına hükmetmişti.