Gündem İfadeye çağrılmıştı! 6 gazeteciye adli kontrol ve Yurt dışı yasağı konuldu
Gündem

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP’nin tutuklu yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gazetecilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında ayrıca Aslı Aydıntaşbaş da ifadeye çağrıldı.

 

Yalan bilgi ve örgüt bağlantısı iddiası

Savcılığın yürüttüğü soruşturma, İmamoğlu dosyasında kamuoyuna servis edilen manipülatif haber ve paylaşımlar üzerine başlatıldı. Gazeteciler hakkında “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım” suçlamalarıyla işlem yapıldığı öğrenildi.

Emniyette ifade, ardından adli kontrol

İstanbul Mali Şube’de ifadeleri alınan gazetecilerin cep telefonlarına el konuldu. Sorguların tamamlanmasının ardından Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak, savcılığın kararıyla “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Gündem

Dünya

